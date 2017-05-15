Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları 3. gününde 5 madalya kazandı

Başkent Bakü'deki Atıcılık Merkezi'nde yapılan müsabakalar sonucu madalyalar sahiplerini buldu.

Yusuf Dikeç, erkekler 50 metre tabanca finalinde topladığı 223 puanla altın madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan milli sporculardan İsmail Keleş 4. sırayı aldı. Eser Koç ise elemeleri geçemedi.

Kadınlar skeet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden isimlerden Nur Banu Özpak, 45 puanla altın, İzel Aydın ise 35 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Nihan Gürer ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan trap karışık takımı, finalde Azerbaycanlı rakiplerine 43-42 yenilerek gümüş madalya aldı.

Erkekler 25 metre standart tabancada ise Özgür Varlık, 562 puanla bronz madalyayı boynuna taktı. Yarışmayı, Yusuf Dikeç 4. Murat Kılıç da 6. sırada tamamladı.

Atıcılıkta yarın 4 kategoride final mücadelesi yapılacak.