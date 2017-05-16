Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: İslami Dayanışma Oyunları hak ettiği ilgiyi görmüyor

Bakan Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, spor müdürleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.



Oyunların organizasyon anlamında belli bir seviyeye geldiğini belirten Kılıç, "Azerbaycan, oyunları çok ciddi şekilde ileriye taşıdı. Şu anda ortaya konan organizasyonel yapıya baktığımızda, herhangi bir uluslararası organizasyonu bırakın, yani bir olimpiyatın yapısından eksiği yok. Olimpiyat oyunlarından ne farkı var derseniz, Brezilya ile karşılaştırırsanız, olumlu anlamda çok farklı. Bir çıta kondu." diye konuştu.



Kılıç, 2021'deki 5. İslami Dayanışma Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Oyunlar şu an 'spor kamuoyunda hak ettiği ilgiyi görüyor mu' dersek, 'hayır' derim. Daha fazla ilgi görmesi gerekiyor. Oyunlar, Türkiye’de yapılmasıyla beraber inanıyorum ki 2021'den sonra hak ettiği yeri ve değeri daha fazla alacaktır. Oyunlara Türkiye'den sonra talip olacak ülkeler belli bir seviyenin altına inemeyecek olduklarını açıkça görecekler. Oyunların daha fazla ön plana çıkması adına hem ülkelerin hem de sporcuların bir talebi var. İnşallah, 2021'de İstanbul’da bunu sağlayacağız."



Kılıç, 2021 için şimdiden çalışmaların başladığına dikkati çekerek, "İstanbul'da uluslararası takvimdeki spor organizasyonlarının zaman ayarlamasıyla ilgili çalışmalara başladık. Örneğin; Dünya Voleybol Kupası, Avrupa Güreş Şampiyonası gibi organizasyonların 2021 yılında İslami Dayanışma Oyunları ile çakışmaması, araya vakit bırakılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece oyunlara daha fazla sporcunun katılım oranını artırabiliriz." ifadelerini kullandı.



İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların sergilediği performansla ilgili ise Kılıç, "Milli sporcularımız, Bakü'de bir çok spor dalında ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiriyor ve sık sık madalya kürsüsünde yer alıyor. İslami Dayanışma Oyunları'nda çok büyük bir ivmeyle gidiyorlar. Burada aldığımız sonuçların değeri ve zamanlama olarak da karşılığı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Kılıç, başarıyı artırmak için olimpiyat hazırlık merkezlerinin yapısını yenilediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Çalışmalarda ciddi bir mesafe kaydettik. Çünkü şu anki sistem içerisinde olmaması gereken bazı aksaklıklar var. Düzeltebileceğimiz, daha fazla verim alabileceğimizi düşündüğümüz bazı değişiklikleri devreye sokacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız bu taramaların da buna çok fazla etki edeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber Eryaman'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezimizde sağlık merkezimizin yenilenmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir kabiliyetimiz, imkanımız var. Türkiye’de daha önce çok yoğun bir şekilde kullanılamayan, hatta bazen hiç kullanılamayan bu cihazlar, sporcularımıza kendilerini hazırlama ve eksiklerini görme anlamında ciddi bir verim sağlıyor. Uluslararası spor camiasından da ciddi anlamda da ülkemizde kamp yapma talebi geliyor. Örneğin; Filistinli sporcular, İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye’de hazırlandı. Artık uluslararası camiada görülen ve kabul edilen tecrübelerimizi paylaşan bir ülke konumundayız."



UEFA'NIN GETİRDİĞİ "İNSAN HAKLARI" KRİTERİ

UEFA'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için getirdiği insan hakları kriterleri üzerine Alman gazetelerinde çıkan haberlerle ilgili soruya Kılıç, "Bence Alman gazeteleri olayı ters okumuşlar. 'Getirilen kriter Almanya'nın insan hakları karnesiyle alakalı olabilir' diye düşünüyorum." cevabını verdi.



Kılıç, Almanya'da artan ırkçılığa dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Yani oradaki artan ırkçılıkla alakalı veya 5 yıldır devam edip bir türlü sonuca bağlanamayan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası ki... Maalesef NSU davası, Türk basınında yeterince takip edilmemekte. Bu çok ciddi bir davadır. Çünkü davada ortaya çıkan bilgiler Alman devlet sistemi içerisinde ırkçı bir takım yapıların belli noktalarda yanlışlar içerisinde olduğunun tespitidir ve Almanya buna karşı bir mücadele verdiğini dünyaya duyurmuştur. Alman siyasiler, yöneticiler bununla alakalı olarak adımlar attıklarını, atacaklarını söylemişlerdir. Herhalde UEFA'nın getirdiği kriter, bununla alakalı olsa gerek."



Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeliye kapısını açtığını vurgulayan Kılıç, "Ülkesinde katledilen, katledilmeye çalışan göçmeni, ülkemizde nasıl ağırladığımızın pozitif anlamdaki yansıması olarak herhalde Türkiye’nin karnesi gündeme gelir. Irak'tan kaçan, orada zulüm gören insanların bununla alakalı olarak terör örgütlerinin onlara yaşatmış oldukları zulme karşı Türkiye'nin göstermiş olduğu hüsnükabul ve destek için bu kriterin herhalde bizimle ilgili olumsuz bir tarafı olmayacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.



"ESKİYE NAZARAN ÇOK DAHA İYİ NOKTADAYIZ"

Bakan Kılıç, son dönemde genç sporcuların uluslararası organizasyonda elde ettikleri başarılarla ilgili soru üzerine, "İstediğimiz noktada mıyız? 'Hayır' ama eskisine nazaran çok daha iyi noktadayız." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcuya verdiği öneme işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:



"Ülkemizin 2002'den sonraki dönem içerisinde artan ekonomik refah seviyesiyle beraber tesisleşmedeki ortaya koyduğumuz yoğun çaba ve çalışmayla, sporcularımıza sunduğumuz imkanlar çok daha fazla gelişti. Antrenörlerimiz yeterli mi? Değil… Ama hem sayısal hem de eğitimleri anlamında eskisine nazaran daha iyiyiz. Spora düşen ekonomik payda ile tesislerin yapısının gelişmesiyle beraber zihniyet de değişmeye başlıyor. Bütün branşlarda sistemli ve uzun vadeli planlar yaparak yeni genç sporcuları ülke sporumuza kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin birçok ilinde ve bölgesinde hem fiziksel hem de insan gücü anlamında imkanımız var."



Kılıç, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nden (TOHM) istedikleri verimi alamadıklarının altını çizerek, "Buradan da belli sayıda kardeşimizin yetişme imkanı oldu ama ortaya konan çaba, zaman ve emekle alakalı olarak aldığımız geri dönüşüm eşdeğer değil." diye görüş belirtti.



TOHM'larda bazı değişikliklere gitmeleri gerektiğine değinen Kılıç, "Eğitim-öğretim yılının bitmesiyle beraber biz de kendi yapımız içerisinde bunun değişikliğine gideceğiz. Çünkü bir piramidi oluşturmamız gerekiyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı da devreye gireceği için ortak yapacağımız bazı çalışmalar var. Daha verimli bir çalışmasıyla birlikte daha iyi sonuçlar alabileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü artık imkanlarımız buna müsait." diye konuştu.



"ASLA AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kulüplere vergi borcu affıyla ilgili son gelişmelerin sorulması üzerine Kılıç, "Vergiden düşme demeyelim de oraya harcadıkları kaynaklardaki vergi yükünü hafifletme diyelim. Kulüplerimizin ve bununla beraber spor camiasının üzerindeki vergi yükünü hafifletme konusunda Maliye Bakanımızın da olumlu görüşü var." cevabını verdi.



Kılıç, sporcu yetiştirmekle alakalı da bir hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Olaya salt maddi açıdan bakmıyorum. Kulüplerin amatör sporcular için yapacağı harcamalarına vergi kolaylığı getireceğiz. Böylece olimpik sporcu altyapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Benim aynı zamanda bakış açım, sporcularımızın daha iyi imkanlarda yetişmesiyle alakalı. Maliye Bakanımızın da benim de ortak düşüncemiz, biz bu yenilemeyi ve ivmeyi getireceğiz ama kulüplerin de ve bu işi götürecek olanların sorumluluklarını da kendilerine bir daha hatırlatıp şu anda bazı yaşadığımız sıkıntıların gelecekte olmaması için önlemlerimizi de alacağız. Altını çizerek tekrarlıyorum; bu konuda asla af söz konusu değil."



"LYON BÜYÜK BİR HATA YAPMIŞ"

Bakan Kılıç, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile Beşiktaş arasında Fransa'da oynanan maçta çıkan olaylarla ilgili gelişmeleri ilk baştan itibaren yakından takip ettiklerini söyledi.



Kılıç, bu konuda yeni bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soruyu, "Bilgim dahilinde olan bir şey yok. Fikret Orman ile süreç boyunca konuştuk bilgi aldık. Şu anda zaten Servet Bey de UEFA'nın yönetiminde. Yeni başkan da Türk yöneticileri iyi tanıyan, pozitif bir bakış açısı olan bir kişi. Olumsuz bir şey gelmedi, hep beraber göreceğiz. Lyon'un orada büyük bir eksikliği var. Bana anlatılan ve benim bildiklerim doğrultusunda, Lyon büyük bir hata yapmış." şeklinde yanıtladı.



Beşiktaş'a bir ceza verilmesi durumunda Türkiye'nin tepkisi sorulan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim takımlarımız hiçbir zaman uluslararası alanda yalnız kalmamıştır, kalmaz. Aksi örneğini söyleyebilir misiniz? Ben o gece Fikret Orman ile görüştüm. Fransız makamları ile görüştük. Resmi makamlarla alakalı bu başvuruları yaptık. Bunu Dışişleri Bakanlığı üzerinden yaptık. Burada bizim bir koordine görevi görmemiz gerekiyor. Uluslararası anlamda hiçbir takımımızın veya bir spor insanımızın eksiklik yaşadığını düşünmüyorum. Bize intikal eden her sıkıntı ile ilgili zaten devreye giriyoruz."



Kılıç, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesiyle ilgili de "Son haftalar bir hayli çekişmeli ve heyecanlı geçecek." ifadesini kullandı.



"SPORCUNUN GÜVENDİĞİ ANTRENÖRLE ÇALIŞMASI ESASTIR"

Bakan Kılıç, Türkiye Yüzme Federasyonunun antrenörler konusunda sistem değişikliğine gitmesiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:



"Sporcuyu belli bir noktaya kadar getirmiş, yetiştirmiş olan bir antrenör var. Daha sonra o sporcu farklı bir kademeye geldikten sonra antrenörüyle alakalı değişikliğe gidiliyor ve yurt dışı müsabakası ve ulusal müsabakaya giderken yeni verilen antrenörle gitmesi için ona telkinde bulunuluyor. Ben telkin diyorum. Sporcu da 'Niye, ben bu insana güvendim, onunla çalıştım.' diyor. Sporcunun performansını artırması anlamında güvendiği kişiyle beraber çalışması esastır."

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