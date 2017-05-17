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Bakan Kılıç: İslam Oyunları'nın olimpiyattan eksiği yok

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4. İslam Oyunları’nın hak ettiği değeri görmediğini söyledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:57:03 Güncelleme: 10:59:34

Azerbaycan’ın oyunları çok ciddi bir noktaya taşıdığını dile getiren Kılıç, “Bir olimpiyatın yapısından eksiği yok. Olimpiyat oyunlarından ne farkı var derseniz, Brezilya ile karşılaştırırsanız, olumlu anlamda çok farklı. Artık bir çıta kondu” dedi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 2021’deki 5. İslami Dayanışma Oyunları’na İstanbul’un ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kılıç, “Oyunlar şu an spor kamuoyunda hak ettiği ilgiyi görüyor mu dersek, hayır derim. Daha fazla ilgi görmesi gerekiyor. Oyunlar, Türkiye’de yapılmasıyla beraber inanıyorum ki 2021’den sonra hak ettiği yeri ve değeri daha fazla alacaktır. Oyunlara Türkiye’den sonra talip olacak ülkeler belli bir seviyenin altına inemeyecek olduklarını açıkça görecekler” diye konuştu.

Bakan Kılıç, genç sporcuların uluslararası organizasyonlardaki başarılarının arttığını belirterek, “İstediğimiz noktada mıyız? Hayır ama eskisine göre daha iyi bir yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

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