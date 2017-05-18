4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 6. gününde 7 madalya!

Türkiye'nin 10 sporcu ile mücadele ettiği 4. İslami Dayanışma Oyunları boks branşında müsabakalar sona erdi. Ay-yıldızlı ekip oyunları boksta 2 madalya ile sonlandırdı.

DHA'da yer alan habere göre bugün yapılan müsabakalar sonunda 91 kiloda Burak Aksın, Azerbaycanlı rakibi Teymur Mammadov'a finalde mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

81 kiloda Cem Karlıdağ ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, akşam seansında atletizmde iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre finalinde Ramil Guliev, 20.08'lik derecesiyle altın, çekiç atmada Eşref Apak, 74.32'lik derecesiyle altın, Özkan Baltacı 74.13'lük derecesiyle gümüş, 3000 metre engelli finalinde Aras Kaya 8.32.68'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar 100 metre engellide Nevin Yanıt Baltacı 13.71'lik dereceyle gümüş madalyayı elde etti.