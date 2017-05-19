Fenerbahçe, bu akşam Final Four karşılaşmasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Maçı salonda izlemek isteyen izleyiciler ise biletlerin tamamını tüketti. Peki Sinan Erdem Spor Salonu'na nasıl gidilir? Sinan Erdem metrobüs durağı hangisidir? İşte detaylar...

SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA NASIL GİDİLİR? (METROBÜS İLE)

Size en yakın olan metrobüs durağından metrobüse binin ve Şirinevler Durağı'na metrobüsten inin. Ardından metrobüs üst geçidini kullanarak Ataköy tarafına yürüyerek geçiş yapın. Son olarak da aşağıdaki haritadaki gibi rotanızı belirleyerek Sinan Erdem Spor Salonu'na yürüyün. Tahmini yürüme süresi 5 dakikadır.

SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA NASIL GİDİLİR? (METRO İLE)

Sinan Erdem Spor Salonu'na metro kullanarak gitmek isteyen vatandaşların, kendilerine en yakın metro istasyonundan metroya binmeleri gerekmektedir. Ardından Ataköy Metro İstasyonu'nda inerek aşağıdaki haritada belirtilen rota ile Sinan Erdem Spor Salonu'na yürüyerek ulaşılabilmektedir.

SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA NASIL GİDİLİR? (OTOBÜS İLE)

Sinan Erdem Spor Salonu'na gitmek isteyen vatandaşlar alternatif olarak otobüs hatlarını da kullanabilirler. Peki hangi İETT otobüsleri Sinan Erdem Spor Salonu'ndan geçiyor?

● 73Y - YENİBOSNA METRO - YEŞİLKÖY / AKVARYUM

● MR20 - YENİBOSNA METRO - KAZLIÇEŞME