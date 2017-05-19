ÖNE ÇIKANLAR
İşaret diliyle İstiklal Marşı
DİĞER

İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı söylediler!

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da ayak bastığı Samsun’da, işitme engelli çocuklar ve milli sporcular, bağımsızlığımızın işareti İstiklal Marşımızı işaret dili ile söyledi

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:48:33 Güncelleme: 12:05:22

Samsun’da bu yaz 18-30 Temmuz tarihleri arasında 80’e yakın ülkeden 4500’e yakın işitme engelli sporcunun katılımıyla düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın genel koordinatörlüğü önünde düzenlenen törende, bu organizasyonda ülkemizi temsil edecek sporculardan bir kısmı ile 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu ve Özel Samsun Artı Bilgi Okulları’ndan öğrenciler bir araya geldi. 50 kişilik koro, İstiklal Marşı’nı hep birlikte işaret dilini kullanarak söyledi.
Samsun’da bu yılın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin de başlangıcı olan etkinlik sonrası koro üyeleri, işitme engellilere özgü şekilde alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, 19 Mayıs vesilesiyle Samsun’da güzel bir etkinlik düzenlemek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Samsun’daki işitme engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin sesini böylece tüm Türkiye’ye duyurmak istedik. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)
FUTBOL

Beşiktaş'a bir F.Bahçeli daha...
Fenerbahçe Euroleague'de kupayı istiyor
BASKETBOL

O sene bu sene!
Özge Ulusoy: Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani
FİSKOS

"Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani!"
Ünlü erkeklerin aşk yaşadığı isimler
FİSKOS

Arda Turan gönlünü o güzele kaptırdı!