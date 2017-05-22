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Vücut Geliştirme şampiyonasına damga vurduk!

Milliler, İspanya’da düzenlenen IFBB International Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda 23 kupa kazandı! Genç Sporcular kategorisinde ise Avrupa ikincisi olduk

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:47:52 Güncelleme: 14:06:23

Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından 29 Mart – 02 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri oganizasyonunda farklı kategorilerde derece alarak Türk Milli Takımı’nda yer almaya hak kazanan 12 bayan, 63 erkek olmak üzere toplam 75 sporcumuz; 03 – 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Santa Susanna, İspanya’da düzenlenen IFBB International Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Milli Takımımız, farklı kategorilerde 39 Avrupa ülkesinden 1042 sporcunun yarıştığı Avrupa Şampiyonası’ndan toplam 23 kupa ile ülkemize dönerek Genç Sporcular kategorisinde Avrupa 2.’si oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da Türk gençlerinin ve bu spora gönül vermiş tüm sporcularımızın hem Türkiye’de, hem de uluslararası platformda başarı elde etmelerini teşvik amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

 

Genç Sporcularımız Takım Sıralamasında Avrupa 2.Olmuştur

  

1

Murat AKKÖSE

Büyük Erkekler Atletik Fizik + 1,82 cm

1.

  

2

Muhammet Ali BULGAY

Tekerlekli Sandelye Vücut Geliştirme Açık Siklet

1.

  

3

Yasin ŞAHİN

Büyük Erkekler Atletik Fizik 1,73 cm

3.

  

4

Taner Demir

Büyük Erkekler Fitness Açık Siklet

 3.

  

5

Mahmut ALAN

Büyük Erkekler Atletik Fizik 1,82 cm

3.

  

6

Turgay ATEŞ

  

Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.71 cm

3.

  

7

İpek ALTUN

Büyük Bayanlar Body Fitness 1,63 cm

4.

  

8

Ercağ BİRİŞAĞ

Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.75 cm

4.

  

9

Doğan Can POLAT

Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.68 cm

6.

  

10

Muratacan KARAHASANLAR

Genç Erkekler  Vücut Geliştirme + 75 kg

2.

  

11

Can Okay KAYA

Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık Siklet

2.

  

12

Haktan Mercan

 Genç Erkekler Fitness Açık Siklet

2.

  

13

Emre YENİÇERİ

Genç Erkekler  Vücut Geliştirme - 75 kg

4.

  

14

Berkay DİNDAR

Genç Erkekler Atletik Fizik -1,74 cm

4.

  

15

Ahmet KÖSE

Genç Erkekler Atletik Fizik +1,74 cm

5.

  

16

Deniz SAYPINAR

Genç Bayanlar Bikini Fitness  1,60 cm

6.

  

17

Orhan TEPEDAS

Master Erkekler Vücut Geliştirme 45-49 Yaş - 80 kg

4.

  

18

Hasan TELATAR

Master Erkekler Vücut Geliştirme 45-49 Yaş + 80 kg

4.

  

19

Kadirhan DOĞU

Master Erkekler  Atletik Fizik 40-44 Yaş Açık Siklet

5.

  

20

Aziz UKŞAL

Master Erkekler  Atletik Fizik 50 Yaş Üstü Açık Siklet

5.

  

21

Ramiz AKKURT

Master Erkekler Vücut Geliştirme 45-49 Yaş - 80 kg

5.

  

22

Şahin BOLCAN

Master  Erkekler Vücut Geliştirme 50-54 Yaş + 80 kg

6.

  

23

Mehmet Abbas SAMUR

Master Erkekler Vücut Geliştirme 55 Yaş Üstü + 75 kg

6.

  
           

 

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