Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından 29 Mart – 02 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri oganizasyonunda farklı kategorilerde derece alarak Türk Milli Takımı’nda yer almaya hak kazanan 12 bayan, 63 erkek olmak üzere toplam 75 sporcumuz; 03 – 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Santa Susanna, İspanya’da düzenlenen IFBB International Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Milli Takımımız, farklı kategorilerde 39 Avrupa ülkesinden 1042 sporcunun yarıştığı Avrupa Şampiyonası’ndan toplam 23 kupa ile ülkemize dönerek Genç Sporcular kategorisinde Avrupa 2.’si oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da Türk gençlerinin ve bu spora gönül vermiş tüm sporcularımızın hem Türkiye’de, hem de uluslararası platformda başarı elde etmelerini teşvik amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

Genç Sporcularımız Takım Sıralamasında Avrupa 2.Olmuştur 1 Murat AKKÖSE Büyük Erkekler Atletik Fizik + 1,82 cm 1. 2 Muhammet Ali BULGAY Tekerlekli Sandelye Vücut Geliştirme Açık Siklet 1. 3 Yasin ŞAHİN Büyük Erkekler Atletik Fizik 1,73 cm 3. 4 Taner Demir Büyük Erkekler Fitness Açık Siklet 3. 5 Mahmut ALAN Büyük Erkekler Atletik Fizik 1,82 cm 3. 6 Turgay ATEŞ Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.71 cm 3. 7 İpek ALTUN Büyük Bayanlar Body Fitness 1,63 cm 4. 8 Ercağ BİRİŞAĞ Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.75 cm 4. 9 Doğan Can POLAT Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.68 cm 6. 10 Muratacan KARAHASANLAR Genç Erkekler Vücut Geliştirme + 75 kg 2. 11 Can Okay KAYA Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık Siklet 2. 12 Haktan Mercan Genç Erkekler Fitness Açık Siklet 2. 13 Emre YENİÇERİ Genç Erkekler Vücut Geliştirme - 75 kg 4. 14 Berkay DİNDAR Genç Erkekler Atletik Fizik -1,74 cm 4. 15 Ahmet KÖSE Genç Erkekler Atletik Fizik +1,74 cm 5. 16 Deniz SAYPINAR Genç Bayanlar Bikini Fitness 1,60 cm 6. 17 Orhan TEPEDAS Master Erkekler Vücut Geliştirme 45-49 Yaş - 80 kg 4. 18 Hasan TELATAR Master Erkekler Vücut Geliştirme 45-49 Yaş + 80 kg 4. 19 Kadirhan DOĞU Master Erkekler Atletik Fizik 40-44 Yaş Açık Siklet 5. 20 Aziz UKŞAL Master Erkekler Atletik Fizik 50 Yaş Üstü Açık Siklet 5. 21 Ramiz AKKURT Master Erkekler Vücut Geliştirme 45-49 Yaş - 80 kg 5. 22 Şahin BOLCAN Master Erkekler Vücut Geliştirme 50-54 Yaş + 80 kg 6. 23 Mehmet Abbas SAMUR Master Erkekler Vücut Geliştirme 55 Yaş Üstü + 75 kg 6.