Fatih Altaylı: "Fenerbahçe'yi fanatik bir taraftar gibi izledim"

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, spor gündemini yorumladı.

Fenerbahçe'nin THY Euroleague'deki şampiyonluğu ile ilgili olarak "Hayatımda ilk defa bu kadar fanatik bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanmasını istedim" diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Final Four'u evde izledim. Çünkü Fenerbahçe'nin maçı olduğu için kimse beni çağırmadı. (Gülüyor) Bilet aradım ama sonra biri dedi ki 'Manyak mısın, dayak yersin orada.' Ben de 'Haklısın, hem ben huzurlu olayım hem de tribündekiler beni orada görüp huzursuz olmasınlar' dedim. O yüzden evde seyrettim. Gerçi; Ergin Ataman maçı tribünde izlemiş, herhangi bir gerginlik olmamış."



"MAÇI İZLERKEN RİBAUND ALDIM, FAUL YAPTIM, UDOH EVDEKİ BLOKLARA BİLE EL KOYDU"

"Keşke gidebilseydim, gitmeyi çok isterdim. O an orada olmak güzel bir şey. Evde seyrederken, oturduğum koltuğa baya bir zarar verdim. Çünkü bazı yerlerde zıplayarak bir kaç tane ribaund aldım. Bir iki şut girişimim oldu, dört tane de faul yaptım. Ekpe Udoh'tan bana sıra gelmediği için blok yapamadım. Udoh, evdeki bloklara bile el koymuştu. Enteresan bir çocuk, muazzamdı. Maç sonu konuşması, entelektüel tavrı falan şahane bir adam, ben bayılıyorum. Alex'te de böyle bir hava vardı ama bu çok farklı; daha neşeli, tatlı, samimi bir adam. Maç sonu konuşması falan süperdi. Çok keyif aldım."

"FANATİK BİR ŞEKİLDE FENERBAHÇE'NİN KAZANMASINI İSTEDİM"

"Hayatımda herhalde ilk defa bu kadar fanatik bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanmasını istedim. Her ne kadar Galatasaraylı olsak da ve Fenerbahçe ile aramızda ölümüne rekabet olsa da, bazı maçlarda insan ender olarak kazanmasını istiyor. Açık şekilde söylüyorum her maçta değil; uluslararası maçlarda ben Galatasaray'ı tutarım. Fenerbahçe de rakibimiz olduğu için çok da başarılı olmasını istemem. Fakat burada konu çok farklı. Maçı birlikte izlediğim fanatik Fenerbahçeli arkadaşım dönüp

'Ben mi Fenerbahçeliyim, sen misin?' dedi. Böyle bir Fenerbahçe'yi tutmak, Fenerbahçe'nin kazanması istemek vardı."



"AZİZ YILDIRIM FUTBOLDA NE YAPMADIYSA BASKETBOLDA ONU YAPTI"

"Beni buraya getiren; 1- Obradovic, 2- Fenerbahçe basketbol taraftarının basketbol maçındaki tavrı, 3- Aziz Yıldırım'dı. Aziz Yıldırım şu açıdan; futbolda ne yapmadıysa basketbolda onu yaptı. Basketbolda bir profesyonel getirdi. Bunlardan bir tanesi şu an federasyonda olan Ömer Onan. En başta da tabii ki Obradovic. Bir ekip kurdu ve gördüğüm kadarıyla fazla da müdahale etmedi. Sadece yanlarında olduğu hissini verdi ve şahane üç sezon... Hepsi sırasıyla. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda kazandığı başarı 10-12 yıllık bir süreçti. Fenerbahçe basketbol macerasına 5-6 yıl önce çıktı. Ülker'le işbirliği falan, sonra salonlarını yaptılar, takıma yatırım yaptılar, iyi sponsorluklar buldular. Final Four, Türk takımları için bir rüya iken, üç sene üst üste kaldılar. İlk katıldıkları sene 4. oldular, katılmaları büyük başarıydı. İkincisinde ikinci oldular ve üçüncüde şampiyon oldular. İşte budur."

"Bu iş ortaklaşadır. Bu başarıyı 100 üzerinden değerlendirirsek; yüzde 20'si yönetimin, yüzde 30'u antrenörün, yüzde 50'si takımındır. Bunlardan hepsi üzerinde düşeni doğru yapınca şampiyonluk geliyor. Aziz Yıldırım futbol takımındaki gibi davransaydı; soyunma odasına girip bağrıp, çağırsaydı, her başarısızlıkta hoca değiştirseydi, 'Bu takımı Obradovic mi şampiyon yaptı, ben yaptım' deseydi işler başka yola giderdi."

"TARAFTARLAR TRİBÜNDE BASKETBOLSEVER GİBİ DAVRANDI"

"Basketbola 30-35 milyon Euro bütçe ayırıyorsan elbette payın var ama futboldaki tavrı ile buradaki tavrı aynı değil. Taraftar da bunu gösteriyor zaten. Bütün sezon boyunca tribünleri doldurdular. Taraftarlar sadece bir maç gelmedi, Obradovic sitem etti; 'Neden gelmiyorsunuz, taraftar yoksa bu işin bir zevki yok' dedi ve ertesi hafta tribünler dolmaya başladı. Tribünde de basketbolsever gibi davrandılar. Bir tek Galatasaray maçlarında tatsızlıklar oldu. Tribünleri doğru düzgün bir sporsever profili içerisinde doldurdular ve şampiyonluk geldi."

"AZİZ YILDIRIM AKILLI BİR ADAM"

"Aziz Yıldırım akıllı bir adam. Basketbol başka futbol başka bir spor. Aziz Yıldırım baktı ki; futbolda ezeli rakibinin arkasında kalıyor. Çünkü futbol kolay bir iş değil. Futbolda 1 milyar Euro harcarsın, kurduğun takım Avrupa şampiyonu olamayabilir. Bırak Avrupa'yı kendi liginde şampiyon olamayabilirsin. Ancak basketbol böyle bir spor değil. Parayı doğru harcadığın zaman karşılığını alıyorsun. Basketbol bir istatistik sporu. İstatistiklerin karşılığını sahada görürsün. (Fatih Kuşçu'ya yönelik olarak) Bana de ki 'Al Fatih sana 100 milyon dolar, bir takım kur.' Öyle bir takım kurarım ki; seneye Final Four'a kalır, birkaç sene sonra şampiyon olabilir."

"Aziz Yıldırım akıllılık yaparak, 'Futbolda işimiz zor ama ben taraftarımı, camiamı mutlu edecek uluslararası başarı getirecek bir şey yapayım' dedi. Ciddi bir para harcadı. Bu paranın karşılığı var mı; yok. Bu sene 30 milyon Euro harcadıysa en fazla gelen 10-11 milyon Euro'dur. Bir kısmını Fenerbahçe harcadı, bir kısmını Ülker harcadı. Fenerbahçe bu işi de iyi yapıyor. Ülker'e salon yaptırdı. Aylar önce 'Ey Ferit Şahenk niçin Darüşşafaka gibi bir kulüp kuruyorsun. Amatör olarak destekle, altyapı faaliyeti falan yap ama üst yatırımını Fenerbahçe'ye yap' dedim. Bunu dememden yaklaşık bir ay sonra bu iş birliğinin olacağı açıklaması geldi. Aklın yolu bir. Bu daha da bir kalıcı hale gelir."

"Sezon başında 'Fenerbahçe artık bir basketbol kulübüdür' dedim. 500 milyon kişi izlemiştir. Dünya çapınca meşhur oldular. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu herkes duydu. Avrupa'da sorsalar, Fenerbahçe futbol takımını sorsan başka şey derler; basketbolu sorsan şahane bir takım derler. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdi. Basketboldaki başarıdan kutluyoruz. Futbolda yaptıklarından ötürü de Fenerbahçe'ye iyi gelmediğini biliyoruz. Amatör branşlar özelinde baktığın zaman Fenerbahçe'yi kutlamak gerekiyor."

"TEK TÜRK MELİH MAHMUTOĞLU"

"Parkedeki tek Türk, kaptan Melih Mahmutoğlu'ydu, o da kupayı kaldırmak için. Türk basketbolunun geliştiği falan yok, kulüp basketbolunda ilerideyiz. Sadece kulüp başarısı var. Fenerbahçe kupayı alırken, Forrest Gump da sahadaydı, Ertuğrul Özkök! Ne işi var orada? Aziz Yıldırım'dan rica ediyorum; bir dahaki yönetime onu da alsın."

"EUROLEAGUE'DEKİ İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE DEĞİL GALATASARAY'DIR"

"Türk spor basını haylaz bir basın türü olduğu için, 'Türkiye'de ilk defa bir takımımız Euroleague kazandı' diyorlar. Türkiye'de ilk defa bir takım Euroleague kazanmadı, bir erkek takımı ilk defa Euroleague şampiyonu oldu. Herkes hatırlayacak ki, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da, Rusya'da Fenerbahçe ile oynadığı final sonucunda Kadınlar Euroleague'de şampiyon oldu. Fenerbahçe, ilk Euroleague şampiyonumuz değil. İlk şampiyon Galatasaray'dır. Fenerbahçe, erkekler ilk şampiyondur. İkisinin değeri tabii ki aynı değil ama isim olarak baktığınız zaman ikinci."

"APPIAH'IN AYAĞINI FETÖ MÜ TUTTU?"

Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın "FETÖ önledi başarılarımızı. 2006'dan beri devamlı darbe yedik. 2006'da, 2009'da, Trabzon dönüşünde hep FETÖ bize darbelerde bulundu" sözleri üzerine, "Bunlar palavra. 2006 yılında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor maçını hakem 16 dakika uzattı. Fenerbahçe tek kale oynuyor. Appiah boş kalenin önünde topu auta vurdu. Atsa ne olacak, FETÖ mü engelledi? Maçta sayılmayan golü mü var, hakemlerin yaptığı bir şey mi var kardeşim? Somut bir gerekçe yok. Appiah'ın ayağını FETÖ mü tuttu? FETÖ'den suçlanan hakimleri, savcıları kulübe ben mi üye yapttım" ifadelerini kullandı.

"ABOUBAKAR, GOMEZ'İN HAVASINI YAKALAYAMADI"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kasımpaşa maçı sonrası, "Takımda kimsenin garantisi yok. Gökhan İnler'a sıra gelmedi. Aboubakar iyi oynadı. Şu an 3 tane forvetimiz var. Devre arasında bir tane vardı" sözlerini de değerlendiren Altaylı şunları söyledi: "Aboubakar iyi bir oyuncu ama Beşiktaş taraftarı sevmedi, kırmızı karttan sonra araya bir soğukluk girdi. Beşiktaş'ta Mario Gomez'in yakaladığı havayı yakalamayadı. Aboubakar genç ve iyi forvet. Beşiktaş'a gelecekte faydaları dokunacak bir oyuncu."

"SADECE GALATASARAY'IN BORCU KONUŞULUYOR"

Fatih Altaylı, "Beşiktaş yönetiminin mali ve idari açıdan ibra edilmesini ve borcunun 1 milyar 488 milyon TL olması" sorusunu üzerine, "Bu rakamlara şaşırmıyorum, hep söylüyorum. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da borcu daha fazla. Sadece Galatasaray'ın borcu çok konuşuluyor. Bunun sebebi de kötü yönetilmesi ve nakit akış sorununu çözememiş olması. Galatasaray başarılı olduğu zaman da para işleri konuşuluyor. Fenerbahçe bunları bir şekilde hallediyor. Konuşulmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.

"FİKRET ORMAN HAKLI, CENK'İN BABASININ SÖYLEDİKLERİ ZIRVALIK"

Altaylı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un yaptığı "Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyor." açıklaması hakkında, "Bir babanın oğlunu savunması doğru ama evinde savunur. Beşiktaş’ın babası biziz. Başkasının teyzesi, amcası aynı açıklamaları yaparsa biz Beşiktaş’ı nasıl yöneteceğiz." sözlerini de değerlendirdi.

"Fikret Orman haklı, Cenk'in babasının ne işi var?" diyen Altaylı şunları söyledi: "Cenk Tosun'un babasının söyledikleri zırvalık. Fikret Orman haklı, Cenk'in babasının ne işi var? Bu babalar, ağabeyler artık karışmasın oyunculara. 28 yaşına gelmiş yılda 3-5 milyon Euro kazanıyor. Böyle bir şey yok. Sonunda 'Al oğlunu git' dersin. 15 yaşında çocuk olsa 'Tamam' dersin."

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ IGOR TUDOR

Fatih Altaylı, "Yılın teknik direktörü Abdullah Avcı' olarak konuşulmaya başlandı, sizce yılın teknik direktörü kimdir?" sorusuna "Igor Tudor" cevabını verdi. Altaylı'nın sözleri şöyle:



"Yılın teknik direktörü Igor Tudor'dur. Sen bir tane 4. sınıf teknik direktör olarak Türkiye'ye gel. Küme düşmemek için mücadele edeceğini baştan beyan etmiş olan bir takımın 250- 300 bin Euro'luk teknik direktörü ol, savunma ağırlıklı kontratak oyunu oynatarak o takımın ligde orta sıralarda olmasını sağla... Ve oradan Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük 20 futbol kulübünden bir olan Galatasaray'a teknik direktör ol. Türkiye'de yılın teknik direktörü olacak başka bir hikaye yok. Yılın teknik direktörü bu adamdır. Büyük bir başarı! Bundan daha başarılı bir teknik direktör yoktur. Kulübüne başarılı değil ama kendine başarılı. Onu götüren yönetim ise katastrofyur, felakettir! Bu konu ayrı. Oylamayı kim yaparsa yapsın, ben Tudor'a oy veririm."

"MERİÇ MÜLDÜR BİLMEDEN YAZIYOR"

Fatih Altaylı, Gazete Habertürk yazarı Meriç Müldür'ün Galatasaray'da yönetimin seçime gitmesi için başlatılan imza kampanyasıyla ilgili "Sanal imza: 700, ıslak imza: 0" başlıklı yazısıyla ilgili olarak sert ifadeler kullandı:

"Meriç Müldür bilmeden yazıyor, dünyadan haberi yok. Yazdığı her şey karışmış. Ama onda böyle bir hastalık var. Kendisini Türkiye'deki büyük kulüp yönetimlerinin avukatı sanıyor. Aziz Yıldırım, rakip başkanı tokatlar, savunmasını köşesinde Meriç Müldür yapar. Niye bilmem. Yeni Alaattin Metin mi olmak istiyor haberim yok. Galatasaray'da bir şey olur, Meriç Müldür başkanı savunur.

Kızdığım şu; verdiği bilgiler yanlış. Yine olabilir ama de ki; "Ben bunların böyle olduğunu düşünüyorum." Ünal Aysal'a yakın 3 isim vermiş. O 3 ismin bu kampanya ile alakası yok. Onlar başka bir şey yapıyorlarmış, onlar becerememişler, 100-150 imzada kalmışlar falan bilmiyorum. Sonra bu hareketi başka biri yapmış. Birisi doğrudan ıslak imza topluyordu; istifaya, genel kurula yönelikti. Ben ne dediğimi geçen hafta anlattım; başkanın çekidüzen vermesi, yönetimi yenilemesi.

Kulübe zarar veren o imzalar mı yoksa Dursun Özbek'in yaptıkları, yapmadıkları mı? Meriç Müldür şunları neden sormaz; Cavanda, Serdar Aziz, arazilerin satılmasına rağmen borçların neden arttığını... Meriç Müldür, kim başkansa onların avukatlığına soyunur. Yaptığının gazetecilikle alakası yok. O, Meriç Müldür hukuk bürosu. Kendine güvenen fikrini yazar. 'Fatih Altaylı senin de savunduğun bu kampanya yanlıştır. Ben böyle düşünüyorum' dese şapka çıkarırım, tartışırız."

"Galatasaray başkanı son zamanlarda güvenilir kaynak değil. Olmak zorundadır ama Habertürk TV'de 'Sabri'nin yerine 60 milyon Euro'luk şunları şunları aldılar, bu rezalettir' dedi. 1-2 ay sonra A Haber'de bu sorulduğununda 'Böyle bir şey demedim' diyor. Galatasaray başkanı böyle şeyler yapmaz."

ALP YALMAN'DAN GALATASARAY TERBİYESİ DERSİ...

Altaylı, Galatasaray başkanının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir anektod aktardı. "Hep anlattığım bir hikaye var. 1990'lı yıllarda biz Beşiktaş'ın önemli bir oyuncusunu 'kaçırdık' transfer edeceğiz. Alp Yalman'ın ofisine götürdük. Noter bekliyoruz, gelecek çocuğa imzayı attıracağız." dedi ve ekledi: Renan Rit'in telefonu çaldı, açtı birkaç saniye sonra 'Tabii Süleyman Bey, bir saniye' dedi. Anladık ki Süleyman Seba arıyor. 'Alp bey Süleyman Seba arıyor' dedi. Alp ağabeyi tanıdığımızdan 'Bağlama, bağlama' diyoruz. Alp Yalman telefonu aldı 'Evet, burada başkanım. Tamam' dedi telefonu kapadı. Çocuğa döndü 'Evladım aşağı iniyorsun, benim arabamla gidiyorsun' dedi. Alp ağabeye dedik ki 'Önemli bir transferdi bu, biz çocuğu kaçırdık imza attırıyoruz. Sen ne yapıyorsun?' Alp ağabey de Galatasaray terbiyesiyle ilgili çok güzel bir ders verdi. Bize 'Galatasaray başkanı, Beşiktaş başkanına bir transfer için yalan söylemez.' dedi. Ben de 'Abi yalan söylemeseydin de "Yok" deseydin' dedim. O da 'Yok" demek yalan söylemek değil mi?' cevabını verdi. Bitti. O başkandan böyle bir başkanlık anlayışına...

OTEL MESELESİ

Altaylı, Dursun Özbek'in otel konusundaki açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Altaylı sözlerini "Her yerde çıkıp ne dedi? 'Ben buraya otel yapacağım, 5 milyon kira geliri getireceğim.' Ben de 'O kadar para getirmez' dedim. O da 'Kimse kiralamazsa ben kendi cebimden kiralayacağım' cevabını verdi. Şimdi 'Oteli yapmıyoruz çünkü turizm zor durumda, kiracı bulmak zor.' diyor. Her gün başka bir şey söylüyor. Bir dediği bir dediğini tutmayan bir başkan. Ne yazık ki sevgili, sayın Dursun Özbek, Galatasaray başkanı gibi davranmıyor. En azından bizim alıştığımız Galatasaray başkanı gibi davranmıyor. Herhalde biz dinazor olduk, Türkiye böyle bir yer oldu. Bizim de burada yerimiz yok diye düşünüyorum." ifadeleriyle noktaladı.