4. İslam Dayanışma Oyunları'nı ikinci bitirdik

Madalya tablosunda birincilik için oyunların başından beri büyük çekişme yaşayan ev sahibi Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kıyasıya yarışta ilk sıra, 75 altına ulaşan Azerbaycan’ın olurken, 71 altın madalya ile Türkiye oyunları ikinci bitirdi. Milli kafilemiz, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz olmak üzere topladığı 195 madalya ile toplam madalya sıralamasında 162 madalyası bulunan Azerbaycan’ın önünde en fazla madalya kazanan ülke oldu. Ülkemiz 4 yıl öncesi oyunlarda 23’ü altın 103 madalya almıştı. Bakü’de Türkiye en fazla kürsüyü, 60 madalya ile yüzmede elde etti. Teniste ise tüm altınlar milli sporcularımızın oldu. İran 39’u altın, toplam 98 madalya ile üçüncü sırayı aldı. Bir sonraki İslam Dayanışma Oyunları, 2021 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.

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