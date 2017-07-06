Ümit Can Güreş: Yıldızı hediye ettim

İsrail’deki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte 23.72 ile Türkiye rekoru kırıp altın madalyayı boynuna takan Ümit Can Güreş, HABERTÜRK’e açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Ertuğrul Güneş'in haberine göre 18 yaşındaki milli sporcu, annesine verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Profesyonel kariyerine antrenörü ile İsa Fatih Yıldırım ile adım attığını belirten Güreş, 10 yıldır beraber çalıştıklarını ve Avrupa Şampiyonası’na da madalya için gittiklerini ifade etti. “Altın sürpriz oldu” diyen başarılı yüzücü, “Yarışlar öncesinde madalyaların yıldız şeklinde olduğunu gördük. Annemin adı da Yıldız. ‘Madalyayı kazan ve bana hediye et’ demişti. Annemin sevinçten çıldırdığını gördüm. Birinci olduğuma inanamadı. Çok duygusal bir ortam vardı. Sözümü yerine getirdiğim için sevinçliyim” dedi.



‘OLİMPİYATTA FİNAL İMKANSIZ DEĞİL’

Olimpiyatlarda ülkemizin henüz final yüzmediğini belirten Ümit Can Güreş, “Şimdiye kadar başaramadık ancak artık olimpiyatta final yüzmek ulaşılabilir bir hedef. Bunun için çalıştığımız sürece, başarmak imkansız değil” diye konuştu. ENKA adına yarışan ve geçen yıl Fenerbahçe’den transfer edilen Güreş, “Yüzmede eskiye göre çok daha iyiyiz. Bunda, spora yapılan yatırımın çok katkısı var. Giderek daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ"

Yüzme Federasyonu’nun sponsorlarından Turkcell’in genel müdür yardımcısı İsmail Bütün, “Turkcell olarak, 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle yüzme branşında başlattığımız uzun süreli iş birliğinin başarılar getirmesi bizi mutlu ediyor” dedi. Bütün, “Ümit Can Güreş’in hepimizi onurlandıran Avrupa Gençler Şampiyonluğu, geleceğe umutla bakmamız anlamında çok önemli bir değere sahip. Türk yüzmesinin daha da gelişmesi, daha büyük başarılar gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



GÖZÜNÜ 'DÜNYA'YA DİKTİ!

Ümit Can Güreş, sıradaki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi. Genç yüzücü, “Artık önümde ABD’de düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası var. Orada da madalya kazanıp İstiklal Marşı’mızı dinletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ümit Can Güreş