2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Kırkpınar ne zaman?

Ata sporu olarak bilinen yağlı güreş, her yıl geleneksel olarak Edirne'de düzenlenmekte ve ata sporu olan yağlı güreş yaşatılmaktadır. Güreş sporuyla ilgilenen vatandaşlar ise bu yıl yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki 2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHİ (2017)
Bu yıl 656'ncısı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta. Ata sporu keyfi yaşamak isteyen binlerce vatandaş, heyecanla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni bekliyor.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan takvime göre, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 14 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 16 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Yağlı güreşler, her yıl olduğu gibi yine Edirne'de yapılacak.
YAĞLI GÜREŞ NEDİR?
Geleneksel bir Türk sporu olan yağlı güreş, güreşçilerin vücutlarına yağ sürerek güreştikleri bir spordur. "Er Meydanı" olarak adlandırılan çim zeminde yapılan yağlı güreş, oldukça zordur. Zira güreşçilerin vücudu yağla kaplı olduğundan dolayı birbirlerini tutmaları oldukça zorlaşmaktadır ve yağlı güreş sporu, büyük güç ve ustalık gerektirmektedir.
İlk defa Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Osmanlı zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Ayrıca düğün ve Ramazan güreşleri adı altında düzenlenen etkinlikler de yapılmıştır.
DİĞER GÜREŞLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvime göre, yıl içerisinde birçok güreş etkinliği düzenlenecek. İşte Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvim;
|TEMMUZ
|656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
|Edirne
|14-15-16 Temmuz 2017
|Altınova Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Güreşleri
|Yalova
|1 Temmuz 2017
|41. Uluborlu Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Isparta
|2 Temmuz 2017
|Akyazı Belediye Başkanlığı (Ayşecik) Yağlı Güreşleri
|Sakarya
|2 Temmuz 2017
|Gebze Belediye Başkanlığı (Hünkar Çayırı) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|2 Temmuz 2017
|Sincan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Ankara
|8 Temmuz 2017
|Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği Yağlı Güreşleri
|Samsun
|8 Temmuz 2017
|Körfez Belediyesi (44. Altınkiraz Festivali Taşköprü) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|9 Temmuz 2017
|Hendek Belediye Başkanlığı 17. Geleneksel Selman Dede Yağlı Güreşleri
|Sakarya
|9 Temmuz 2017
|Dikmen Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Sinop
|9 Temmuz 2017
|İkizce Belediye Başkanlığı (9. İkizce Laleli Kültür Sanat Turizm Şenlikleri) Yağlı Güreşleri
|Ordu
|22 Temmuz 2017
|11. Geleneksel Düzce Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Düzce
|22 Temmuz 2017
|Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
|Ordu
|23 Temmuz 2017
|Kavaklıdere Belediye Başkanlığı 25. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri
|Muğla
|23 Temmuz 2017
|Altınyayla (Dirmil) Altın Sipsi Yağlı Güreşleri
|Burdur
|23 Temmuz 2017
|Akkuş Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Ordu
|28 Temmuz 2017
|Çan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Çanakkale
|29 Temmuz 2017
|Eskişehir Samsunlular ve Vekirköprülüler Kültür ve Sosyal Yard. Derneği Yağlı Güreşleri
|Eskişehir
|30 Temmuz 2017
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|30 Temmuz 2017
|Alanya Belediye Başkanlığı (13. Gökbel) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|30 Temmuz 2017
|AĞUSTOS
|Kandıra Namazgah Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|2 Ağustos 2017
|Ladik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Samsun
|3 Ağustos 2017
|Gerze Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Sinop
|4 Ağustos 2017
|Isparta Belediyesi İhtisas Kulübü Araştırma ve Geliştirme Derneği Yağlı Güreşleri
|Isparta
|5 Ağustos 2017
|Konyaaltı Turizm, Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|6 Ağustos 2017
|Karesi Belediye Başkanlığı (36. Kurtdereli Mehmet) Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|11-12-13 Ağustos 2017
|Kepsut Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|17 Ağustos 2017
|Tosya Belediye Başkanlığı Pirinç Festivali Yağlı Güreşleri
|Kastamonu
|19 Ağustos 2017
|Kartepe Belediye Başkanlığı (13. Hergeleci İbrahim) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|19 Ağustos 2017
|Seydikemer Belediye Başkanlığı (Seki Mahallesi) Yağlı Güreşleri
|Muğla
|20 Ağustos 2017
|Kapaklı Belediye Başkanlığı yağlı Güreşleri
|Tekirdağ
|20 Ağustos 2017
|İvrindi Belediye Başkanlığı (Kayapa Mahallesi) Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|25 Ağustos 2017
|Çorum Belediye Başkanlığı Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Çorum
|26 Ağustos 2017
|284. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri
|Çanakkale
|26 Ağustos 2017
|Altındağ Belediye Başkanlığı (Karapürçek) Yağlı Güreşleri
|Ankara
|27 Ağustos 2017
|Sancaktepe Belediye Başkalığı Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|27 Ağustos 2017
|Beyağaç Belediye Başkalığı (8. Geleneksel Hüseyin Çokal) Yağlı Güreşleri
|Denizli
|29 Ağustos 2017
|Çatalca Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|30 Ağustos 2017
|Geyikli Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Çanakkale
|30 Ağustos 2017
|EYLÜL
|Derince Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|3 Eylül 2017
|Korkuteli Altınkiraz Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Antalya
|3 Eylül 2017
|Tavşanlı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Kütahya
|3 Eylül 2017
|Gölcük Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|4 Eylül 2017
|Ayvacık Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Samsun
|4 Eylül 2017
|665. Tarihi Elmalı (Yeşilyayla) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|8-9-10 Eylül 2017
|Boyabat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yağlı Güreşleri
|Sinop
|15 Eylül 2017
|İzmit Belediye Başkanlığı (Paşa Altınkemer) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|16 Eylül 2017
|Bandırma Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|17 Eylül 2017
|Kemer Belediye Başkanlığı (13. Altın Nar) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|17 Eylül 2017
|33. Söğütlü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Sakarya
|17 Eylül 2017
|13. Geleneksel Edremit Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|23 Eylül 2017
|29. Geleneksel Alaplı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Zonguldak
|23 Eylül 2017
|Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri
|Tekirdağ
|23 Eylül 2017
|Finike Belediye Başkanlığı (3. Finike Altın Portakal) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|24 Eylül 2017
|Geleneksel 7. Arnavutköy Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|30 Eylül 2017
|EKİM
|Serik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Antalya
|1 Ekim 2017
|Erbaa 28. Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri
|Tokat
|7 Ekim 2017
|Aksu Belediye Başkanlığı 4. Yağlı Güreşleri
|Antalya
|8 Ekim 2017
|İshakçalar Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|15 Ekim 2017
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