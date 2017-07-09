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2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Kırkpınar ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? (2017)

Güreşçilerin "Er Meydanı"na çıkacağı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ncısı bu yıl düzenlenecek. Peki 2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? İşte detaylar...

09 Temmuz 2017 Pazar, 15:42:11 Güncelleme: 15:50:56

Ata sporu olarak bilinen yağlı güreş, her yıl geleneksel olarak Edirne'de düzenlenmekte ve ata sporu olan yağlı güreş yaşatılmaktadır. Güreş sporuyla ilgilenen vatandaşlar ise bu yıl yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki 2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHİ (2017)

Bu yıl 656'ncısı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta. Ata sporu keyfi yaşamak isteyen binlerce vatandaş, heyecanla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni bekliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan takvime göre, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 14 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 16 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Yağlı güreşler, her yıl olduğu gibi yine Edirne'de yapılacak.

YAĞLI GÜREŞ NEDİR?

Geleneksel bir Türk sporu olan yağlı güreş, güreşçilerin vücutlarına yağ sürerek güreştikleri bir spordur. "Er Meydanı" olarak adlandırılan çim zeminde yapılan yağlı güreş, oldukça zordur. Zira güreşçilerin vücudu yağla kaplı olduğundan dolayı birbirlerini tutmaları oldukça zorlaşmaktadır ve yağlı güreş sporu, büyük güç ve ustalık gerektirmektedir.

İlk defa Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Osmanlı zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Ayrıca düğün ve Ramazan güreşleri adı altında düzenlenen etkinlikler de yapılmıştır.

DİĞER GÜREŞLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvime göre, yıl içerisinde birçok güreş etkinliği düzenlenecek. İşte Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvim;

TEMMUZ
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne 14-15-16 Temmuz 2017
Altınova Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Güreşleri Yalova 1 Temmuz 2017
41. Uluborlu Geleneksel Yağlı Güreşleri Isparta 2 Temmuz 2017
Akyazı Belediye Başkanlığı (Ayşecik) Yağlı Güreşleri Sakarya 2 Temmuz 2017
Gebze Belediye Başkanlığı (Hünkar Çayırı) Yağlı Güreşleri Kocaeli 2 Temmuz 2017
Sincan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Ankara 8 Temmuz 2017
Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği Yağlı Güreşleri Samsun 8 Temmuz 2017
Körfez Belediyesi (44. Altınkiraz Festivali Taşköprü) Yağlı Güreşleri Kocaeli 9 Temmuz 2017
Hendek Belediye Başkanlığı 17. Geleneksel Selman Dede Yağlı Güreşleri Sakarya 9 Temmuz 2017
Dikmen Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sinop 9 Temmuz 2017
İkizce Belediye Başkanlığı (9. İkizce Laleli Kültür Sanat Turizm Şenlikleri) Yağlı Güreşleri Ordu 22 Temmuz 2017
11. Geleneksel Düzce Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Düzce 22 Temmuz 2017
Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri Ordu 23 Temmuz 2017
Kavaklıdere Belediye Başkanlığı 25. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri Muğla 23 Temmuz 2017
Altınyayla (Dirmil) Altın Sipsi Yağlı Güreşleri Burdur 23 Temmuz 2017
Akkuş Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Ordu 28 Temmuz 2017
Çan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Çanakkale 29 Temmuz 2017
Eskişehir Samsunlular ve Vekirköprülüler Kültür ve Sosyal Yard. Derneği Yağlı Güreşleri Eskişehir 30 Temmuz 2017
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Temmuz 2017
Alanya Belediye Başkanlığı (13. Gökbel) Yağlı Güreşleri Antalya 30 Temmuz 2017
AĞUSTOS
Kandıra Namazgah Yağlı Güreşleri Kocaeli 2 Ağustos 2017
Ladik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Samsun 3 Ağustos 2017
Gerze Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sinop 4 Ağustos 2017
Isparta Belediyesi İhtisas Kulübü Araştırma ve Geliştirme Derneği Yağlı Güreşleri Isparta 5 Ağustos 2017
Konyaaltı Turizm, Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) Yağlı Güreşleri Antalya 6 Ağustos 2017
Karesi Belediye Başkanlığı (36. Kurtdereli Mehmet) Yağlı Güreşleri Balıkesir 11-12-13 Ağustos 2017
Kepsut Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Balıkesir 17 Ağustos 2017
Tosya Belediye Başkanlığı Pirinç Festivali Yağlı Güreşleri Kastamonu 19 Ağustos 2017
Kartepe Belediye Başkanlığı (13. Hergeleci İbrahim) Yağlı Güreşleri Kocaeli 19 Ağustos 2017
Seydikemer Belediye Başkanlığı (Seki Mahallesi) Yağlı Güreşleri Muğla 20 Ağustos 2017
Kapaklı Belediye Başkanlığı yağlı Güreşleri Tekirdağ 20 Ağustos 2017
İvrindi Belediye Başkanlığı (Kayapa Mahallesi) Yağlı Güreşleri Balıkesir 25 Ağustos 2017
Çorum Belediye Başkanlığı Geleneksel Yağlı Güreşleri Çorum 26 Ağustos 2017
284. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri Çanakkale 26 Ağustos 2017
Altındağ Belediye Başkanlığı (Karapürçek) Yağlı Güreşleri Ankara 27 Ağustos 2017
Sancaktepe Belediye Başkalığı Yağlı Güreşleri İstanbul 27 Ağustos 2017
Beyağaç Belediye Başkalığı (8. Geleneksel Hüseyin Çokal) Yağlı Güreşleri Denizli 29 Ağustos 2017
Çatalca Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Ağustos 2017
Geyikli Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri Çanakkale 30 Ağustos 2017
EYLÜL
Derince Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kocaeli 3 Eylül 2017
Korkuteli Altınkiraz Geleneksel Yağlı Güreşleri Antalya 3 Eylül 2017
Tavşanlı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kütahya 3 Eylül 2017
Gölcük Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kocaeli 4 Eylül 2017
Ayvacık Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Samsun 4 Eylül 2017
665. Tarihi Elmalı (Yeşilyayla) Yağlı Güreşleri Antalya 8-9-10 Eylül 2017
Boyabat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yağlı Güreşleri Sinop 15 Eylül 2017
İzmit Belediye Başkanlığı (Paşa Altınkemer) Yağlı Güreşleri Kocaeli 16 Eylül 2017
Bandırma Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Balıkesir 17 Eylül 2017
Kemer Belediye Başkanlığı (13. Altın Nar) Yağlı Güreşleri Antalya 17 Eylül 2017
33. Söğütlü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sakarya 17 Eylül 2017
13. Geleneksel Edremit Yağlı Güreşleri Balıkesir 23 Eylül 2017
29. Geleneksel Alaplı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Zonguldak 23 Eylül 2017
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri Tekirdağ 23 Eylül 2017
Finike Belediye Başkanlığı (3. Finike Altın Portakal) Yağlı Güreşleri Antalya 24 Eylül 2017
Geleneksel 7. Arnavutköy Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Eylül 2017
EKİM
Serik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Antalya 1 Ekim 2017
Erbaa 28. Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri Tokat 7 Ekim 2017
Aksu Belediye Başkanlığı 4. Yağlı Güreşleri Antalya 8 Ekim 2017
İshakçalar Yağlı Güreşleri Kocaeli 15 Ekim 2017
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