2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Kırkpınar ne zaman?

Ata sporu olarak bilinen yağlı güreş, her yıl geleneksel olarak Edirne'de düzenlenmekte ve ata sporu olan yağlı güreş yaşatılmaktadır. Güreş sporuyla ilgilenen vatandaşlar ise bu yıl yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki 2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHİ (2017)

Bu yıl 656'ncısı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta. Ata sporu keyfi yaşamak isteyen binlerce vatandaş, heyecanla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni bekliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan takvime göre, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 14 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 16 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Yağlı güreşler, her yıl olduğu gibi yine Edirne'de yapılacak.

YAĞLI GÜREŞ NEDİR?

Geleneksel bir Türk sporu olan yağlı güreş, güreşçilerin vücutlarına yağ sürerek güreştikleri bir spordur. "Er Meydanı" olarak adlandırılan çim zeminde yapılan yağlı güreş, oldukça zordur. Zira güreşçilerin vücudu yağla kaplı olduğundan dolayı birbirlerini tutmaları oldukça zorlaşmaktadır ve yağlı güreş sporu, büyük güç ve ustalık gerektirmektedir.

İlk defa Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Osmanlı zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. Ayrıca düğün ve Ramazan güreşleri adı altında düzenlenen etkinlikler de yapılmıştır.

DİĞER GÜREŞLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvime göre, yıl içerisinde birçok güreş etkinliği düzenlenecek. İşte Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvim;

TEMMUZ 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne 14-15-16 Temmuz 2017 Altınova Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Güreşleri Yalova 1 Temmuz 2017 41. Uluborlu Geleneksel Yağlı Güreşleri Isparta 2 Temmuz 2017 Akyazı Belediye Başkanlığı (Ayşecik) Yağlı Güreşleri Sakarya 2 Temmuz 2017 Gebze Belediye Başkanlığı (Hünkar Çayırı) Yağlı Güreşleri Kocaeli 2 Temmuz 2017 Sincan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Ankara 8 Temmuz 2017 Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği Yağlı Güreşleri Samsun 8 Temmuz 2017 Körfez Belediyesi (44. Altınkiraz Festivali Taşköprü) Yağlı Güreşleri Kocaeli 9 Temmuz 2017 Hendek Belediye Başkanlığı 17. Geleneksel Selman Dede Yağlı Güreşleri Sakarya 9 Temmuz 2017 Dikmen Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sinop 9 Temmuz 2017 İkizce Belediye Başkanlığı (9. İkizce Laleli Kültür Sanat Turizm Şenlikleri) Yağlı Güreşleri Ordu 22 Temmuz 2017 11. Geleneksel Düzce Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Düzce 22 Temmuz 2017 Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri Ordu 23 Temmuz 2017 Kavaklıdere Belediye Başkanlığı 25. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri Muğla 23 Temmuz 2017 Altınyayla (Dirmil) Altın Sipsi Yağlı Güreşleri Burdur 23 Temmuz 2017 Akkuş Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Ordu 28 Temmuz 2017 Çan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Çanakkale 29 Temmuz 2017 Eskişehir Samsunlular ve Vekirköprülüler Kültür ve Sosyal Yard. Derneği Yağlı Güreşleri Eskişehir 30 Temmuz 2017 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Temmuz 2017 Alanya Belediye Başkanlığı (13. Gökbel) Yağlı Güreşleri Antalya 30 Temmuz 2017 AĞUSTOS Kandıra Namazgah Yağlı Güreşleri Kocaeli 2 Ağustos 2017 Ladik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Samsun 3 Ağustos 2017 Gerze Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sinop 4 Ağustos 2017 Isparta Belediyesi İhtisas Kulübü Araştırma ve Geliştirme Derneği Yağlı Güreşleri Isparta 5 Ağustos 2017 Konyaaltı Turizm, Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) Yağlı Güreşleri Antalya 6 Ağustos 2017 Karesi Belediye Başkanlığı (36. Kurtdereli Mehmet) Yağlı Güreşleri Balıkesir 11-12-13 Ağustos 2017 Kepsut Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Balıkesir 17 Ağustos 2017 Tosya Belediye Başkanlığı Pirinç Festivali Yağlı Güreşleri Kastamonu 19 Ağustos 2017 Kartepe Belediye Başkanlığı (13. Hergeleci İbrahim) Yağlı Güreşleri Kocaeli 19 Ağustos 2017 Seydikemer Belediye Başkanlığı (Seki Mahallesi) Yağlı Güreşleri Muğla 20 Ağustos 2017 Kapaklı Belediye Başkanlığı yağlı Güreşleri Tekirdağ 20 Ağustos 2017 İvrindi Belediye Başkanlığı (Kayapa Mahallesi) Yağlı Güreşleri Balıkesir 25 Ağustos 2017 Çorum Belediye Başkanlığı Geleneksel Yağlı Güreşleri Çorum 26 Ağustos 2017 284. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri Çanakkale 26 Ağustos 2017 Altındağ Belediye Başkanlığı (Karapürçek) Yağlı Güreşleri Ankara 27 Ağustos 2017 Sancaktepe Belediye Başkalığı Yağlı Güreşleri İstanbul 27 Ağustos 2017 Beyağaç Belediye Başkalığı (8. Geleneksel Hüseyin Çokal) Yağlı Güreşleri Denizli 29 Ağustos 2017 Çatalca Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Ağustos 2017 Geyikli Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri Çanakkale 30 Ağustos 2017 EYLÜL Derince Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kocaeli 3 Eylül 2017 Korkuteli Altınkiraz Geleneksel Yağlı Güreşleri Antalya 3 Eylül 2017 Tavşanlı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kütahya 3 Eylül 2017 Gölcük Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kocaeli 4 Eylül 2017 Ayvacık Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Samsun 4 Eylül 2017 665. Tarihi Elmalı (Yeşilyayla) Yağlı Güreşleri Antalya 8-9-10 Eylül 2017 Boyabat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yağlı Güreşleri Sinop 15 Eylül 2017 İzmit Belediye Başkanlığı (Paşa Altınkemer) Yağlı Güreşleri Kocaeli 16 Eylül 2017 Bandırma Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Balıkesir 17 Eylül 2017 Kemer Belediye Başkanlığı (13. Altın Nar) Yağlı Güreşleri Antalya 17 Eylül 2017 33. Söğütlü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sakarya 17 Eylül 2017 13. Geleneksel Edremit Yağlı Güreşleri Balıkesir 23 Eylül 2017 29. Geleneksel Alaplı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Zonguldak 23 Eylül 2017 Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri Tekirdağ 23 Eylül 2017 Finike Belediye Başkanlığı (3. Finike Altın Portakal) Yağlı Güreşleri Antalya 24 Eylül 2017 Geleneksel 7. Arnavutköy Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Eylül 2017 EKİM Serik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Antalya 1 Ekim 2017 Erbaa 28. Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri Tokat 7 Ekim 2017 Aksu Belediye Başkanlığı 4. Yağlı Güreşleri Antalya 8 Ekim 2017 İshakçalar Yağlı Güreşleri Kocaeli 15 Ekim 2017

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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