Muhammed Ali Kupası'nda eşleşmeler belli oldu (Avni Yıldırım'ın rakibi kim)

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Muhammed Ali Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Geçen yıl vefat eden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin anısına düzenlenen ve Dünya Boks Süper Serisi (WBSS) adıyla Monaco Grimaldi Forum'da lansmanı yapılan turnuvada, yarı ağır sıklet 91 kilo ve süper orta sıklet 76 kiloda dünyaca ünlü boksörler yer alacak.

Elli milyon dolar ödülün dağıtılacağı ve şampiyonlara Muhammed Ali Kupası'nın takdim edileceği turnuvada, süper orta sıklette Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonluk kemerinin sahibi Türk boksör Avni Yıldırım, Chris Eubank Jr.-Arthur Abraham karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

9 Eylül'de ABD'de başlayıp 18 Mayıs 2018'de Avrupa'da finali yapılacak turnuvada, Avni Yıldırım'ın ekim ayında ringe çıkacağı kaydedildi.

Muhammed Ali Kupası'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Süper orta sıklet 76 kilo

George Groves (İngiltere) - Jamie Cox (İngiltere)

Callum Smith (İngiltere) - Erik Skoglund (İsveç)

Avni Yıldırım - Chris Eubank Jr. (İngiltere) / Arthur Abraham (Almanya) galibi

Jürgen Brahmer (Almanya) - Bob Brant (ABD)

Yarı ağır sıklet 91 kilo

Oleksandr Usyk (Ukrayna) - Marco Huck (Almanya)



Murat Gassiev (Rusya) - Krzysztof Wlodarczyk (Polonya)



Mairis Briedis (Letonya) - Mike Perez (Küba)



Yunier Dorticos (Küba) - Dmitry Kudryashov (Rusya)