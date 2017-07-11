Akif Çağatay Kılıç'tan holiganlara sert tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç; NTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Kılıç "Statlara maytap, torpil sokanların orada işi yok. Gelsin 3 tane kendinden geçmiş kişi, tuvalet cam, koltuk kırsın ve dünya karşısında biz farklı anılalım diye yapılmıyor bu statlar. Siz kimsiniz! Vatandaşın vergisiyle yapılıyor o statlar. O maytapların meşalelerin satışları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile görüşüyoruz. Uygulanacak cezalar tribünden almaya kadar gidecek. Bunlar çoğunlukta değil, bunlar vandal. Almanya'da G-20 oldu. Oralarda yağma yapanlar hakkında işlem yapılması lazım, bunlar 'vandal' denildi. Biz deyince ne oluyor? Fazla sert yapıyor oluyoruz" dedi.

"BİZ BORÇLARI ÖDEYEMİYORUZ' DİYE BİR ŞEY YOK"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kulüplerin mali yapılarının iyi olmadığını söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal ile beraber bir çalışma içinde olduklarını da söyleyen Kılıç "Açık konuşacağız. Futbol bir spor branşı ama farklı dinamikleri olan bir branş. Dünyanın en çok takip edilen branşı ve en çok konuşulan branş. Kulüpler sadece ve sadece futboldan gelir elde edeceklerini düşündüklerinde ona yöneliyor, diğerlerini geri plana atıyorlar. Benim ülkemin bayrağını taşıyacak sporcunun başarılı olması için müdahil olmam gerekiyorsa olurum. Kimse kusura bakmasın 'Kartopu büyüdü biz borçları ödeyemiyoruz' diye, yok böyle bir şey. 'Her şeyi devlet yapsın, bütün popülariteyi alırım' diye bir şey yok. Kendilerini karşılaştırdıkları Avrupa kulüplerinin devlet ile finansal ilişkilerini incelesinler. 'Biz borcu yaptık gel bizi affet' yok öyle şey. Bizim kimsenin üzerine daha fazla yük yüklemek gibi derdimiz yok. Hakkını yemeyelim tüm kulüplerimiz 'Artık bu iş böyle olmuyor'un bilincinde. Küçük kısır çekişmelerle ortalığı birbirine katmayalım" dedi.

EURO 2024 ADAYLIĞI

Bakan Kılıç, Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) ile ilgili açıklamalar yaptı. Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını da değerlendirdi.

Kılıç "İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilen bir organizasyon. 23. kez düzenleniyor. 97 ülkenin katılımı oldu. Bu, oyunlar tarihindeki en yüksek sayı. 18 Temmuz akşamı bu büyük organizasyonun açılışı töreni olacak. 18-30 Temmuz arası 21 branşta Samsun'da mücadele edecekler. Elimizden almak için çok uğraştılar. Altından kalkacağız inşallah" dedi.

"AMATÖRLE İLGİLİ DESTEK OLABİLİRİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş'ın amatör şubelerini 1 yıllığına dondurma kararını da değerlendirdi. Bakan Kılıç, bu konuda destek olabileceklerini de belirtti.

Kılıç "Bir kulübümüzün amatörlerle alakalı bazı branşları dinlendirmeye alması gündeme geldi. Ben açıkçası bunu yapmamaları konusunda bir ricam oldu. Niye? Çünkü bizim sporcuları yetiştirmek anlamında buna ihtiyacımız var. Burada bir destek olabilir miyiz, oluruz. Elimizden geldiği kadar olmaya çalışırız. Fenerbahçe'nin Euroleague'daki başarısını hepimiz nasıl sevinerek ve destekleyerek takip ettik. Hatta daha sonra bu başarının karşılığında, hep söylediğimiz özel sektörün desteği. Doğuş Grubu'muzun ciddi manada bir finansal sponsorluk anlaşması oldu. Bu, başarıları oraya zaten otomatik olarak getiriyor. Ama bunları iyi değerlendirmek lazım. Sponsorluklarla götürülen işlerin olması gerekiyor" diye konuştu.