IOC, Paris ve Los Angeles'ın anlaşmasını istedi (2024 Olimpiyatları hangi ülkede düzenlenecek?)

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), aday şehirler Paris ve Los Angeles'ın 2024 Olimpiyat Oyunları'na kimin ev sahipliği yapacağı konusunda anlaşmasını istedi.
İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan IOC toplantısında, Fransa'nın başkenti Paris ve ABD'nin Los Angeles kentinin aday olduğu 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerinin aynı anda belirlenmesi teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda, tarafların hangi şehrin 2024'teki oyunlara ev sahipliği yapacağı konusunda anlaşması talep edildi. Taraflar, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi konusunda uzlaşması halinde, 2028'deki oyunlar diğer aday şehirde düzenlenecek.
Tarafların anlaşamaması durumunda ise 13 Eylül'de Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek IOC toplantısında, yalnızca 2024'teki oyunların ev sahipliği için oylama yapılacak.
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