Kırkpınar ne zaman? Kırkpınar hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri nasıl izlenir?

Türk ata sporu olarak bilinen ve yüzyıllardır gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ncısı başlıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen vatandaşlar ise merakla "Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor? Kırkpınar hangi kanalda?" diye soruyor. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Kırkpınar hangi kanalda yayınlanacak?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2017)

Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Edirne'de başlayacak.

Bu yıl 656'ncısı düzenlenecek ve Sarayiçi'nde üç gün sürecek güreşlerde, 62'si altın kemer için olmak üzere yaklaşık 2 bin pehlivan er meydanına çıkacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, cihan pehlivanı Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Binlerce vatandaş tarafından beklenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ncısı, NTV Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Program

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde, minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde düzenlenecek.

Güreşlerin son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Finalde iki başpehlivan adayının 30 dakikalık sürede yenişememesi durumunda, puanlama bölümüne geçilecek. İki puanı alan pehlivan galip sayılacak. Bu bölümde de sonuç alınamaması halinde, altın puan uygulamasına gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI RECEP KARA'YA DEVE HEDİYE EDİLDİ

Kırkpınar Başpehlivanları'ndan Recep Kara 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala basın mensuplarıyla bir araya geldi. Recep Kara, "Geçen sene Kırkpınar'a gitmeden önce restaurant sahibi Kenan ağabeyimize ziyarette bulunmuştuk. Bu yıl da Kırkpınar'a gitmeden önce yine ziyarette bulunduk ve sağolsun kendisi de bize kurban etmek için bir deve hediye etti. Ama benim içim bu deveyi kurban etmeye el vermedi. Ben Kenan ağabeye bu jestinden dolayı çok teşekkür ediyorum ama balıkçıya geldik, balık yiyelim ve bu deveyi azad edelim." dedi.

Recep Kara, kendisini ve basın mensuplarını restoranında ağırlayarak güzel bir balık ziyafeti sunan Balıkçı Kenan'ı, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Kenan Balcı da, Kara'nın bu davetine seve seve teşrif edeceklerini ifade etti. Kara, hedefinin Altık Kemer olduğunuda sözlerine ekledi.

KIRKPINAR'DA TARİHİ REKOR YENİLENDİ

Edirne'de 14-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 656'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri pehlivan kayıtlarında, yaklaşık 2 saat kala 2016 pehlivan kayıt olarak rekor kırıldı.

Edirne'de 14 Temmuz 2017 Cuma sabahı başlayacak olan 656'ncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, edinilen bilgiye göre pehlivan kayıtlarında saat 14.45 bilgilerine göre 2016 pehlivan kayıt olarak rekor kırıldı. 2016 yılında 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki bin 969 pehlivanın getirdiği rekor, 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivan kayıtlarının bitmesine yaklaşık 2 saat kala 2016 kişiyle rekor kırdı.

Güreşilecek kategoriler ise minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş olarak yer alıyor. İlk olarak tartıya çıkarak kiloları ölçülen pehlivanlar, boy ve kilo durumlarına göre güreş yapacakları kategorilerde kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. Saat 17.00'de kayıt işlemleri tamamlanacak.

DİĞER GÜREŞLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvime göre, yıl içerisinde birçok güreş etkinliği düzenlenecek. İşte Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvim;

TEMMUZ 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne 14-15-16 Temmuz 2017 Altınova Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Güreşleri Yalova 1 Temmuz 2017 41. Uluborlu Geleneksel Yağlı Güreşleri Isparta 2 Temmuz 2017 Akyazı Belediye Başkanlığı (Ayşecik) Yağlı Güreşleri Sakarya 2 Temmuz 2017 Gebze Belediye Başkanlığı (Hünkar Çayırı) Yağlı Güreşleri Kocaeli 2 Temmuz 2017 Sincan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Ankara 8 Temmuz 2017 Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği Yağlı Güreşleri Samsun 8 Temmuz 2017 Körfez Belediyesi (44. Altınkiraz Festivali Taşköprü) Yağlı Güreşleri Kocaeli 9 Temmuz 2017 Hendek Belediye Başkanlığı 17. Geleneksel Selman Dede Yağlı Güreşleri Sakarya 9 Temmuz 2017 Dikmen Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sinop 9 Temmuz 2017 İkizce Belediye Başkanlığı (9. İkizce Laleli Kültür Sanat Turizm Şenlikleri) Yağlı Güreşleri Ordu 22 Temmuz 2017 11. Geleneksel Düzce Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Düzce 22 Temmuz 2017 Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri Ordu 23 Temmuz 2017 Kavaklıdere Belediye Başkanlığı 25. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri Muğla 23 Temmuz 2017 Altınyayla (Dirmil) Altın Sipsi Yağlı Güreşleri Burdur 23 Temmuz 2017 Akkuş Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Ordu 28 Temmuz 2017 Çan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Çanakkale 29 Temmuz 2017 Eskişehir Samsunlular ve Vekirköprülüler Kültür ve Sosyal Yard. Derneği Yağlı Güreşleri Eskişehir 30 Temmuz 2017 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Temmuz 2017 Alanya Belediye Başkanlığı (13. Gökbel) Yağlı Güreşleri Antalya 30 Temmuz 2017 AĞUSTOS Kandıra Namazgah Yağlı Güreşleri Kocaeli 2 Ağustos 2017 Ladik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Samsun 3 Ağustos 2017 Gerze Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sinop 4 Ağustos 2017 Isparta Belediyesi İhtisas Kulübü Araştırma ve Geliştirme Derneği Yağlı Güreşleri Isparta 5 Ağustos 2017 Konyaaltı Turizm, Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) Yağlı Güreşleri Antalya 6 Ağustos 2017 Karesi Belediye Başkanlığı (36. Kurtdereli Mehmet) Yağlı Güreşleri Balıkesir 11-12-13 Ağustos 2017 Kepsut Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Balıkesir 17 Ağustos 2017 Tosya Belediye Başkanlığı Pirinç Festivali Yağlı Güreşleri Kastamonu 19 Ağustos 2017 Kartepe Belediye Başkanlığı (13. Hergeleci İbrahim) Yağlı Güreşleri Kocaeli 19 Ağustos 2017 Seydikemer Belediye Başkanlığı (Seki Mahallesi) Yağlı Güreşleri Muğla 20 Ağustos 2017 Kapaklı Belediye Başkanlığı yağlı Güreşleri Tekirdağ 20 Ağustos 2017 İvrindi Belediye Başkanlığı (Kayapa Mahallesi) Yağlı Güreşleri Balıkesir 25 Ağustos 2017 Çorum Belediye Başkanlığı Geleneksel Yağlı Güreşleri Çorum 26 Ağustos 2017 284. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri Çanakkale 26 Ağustos 2017 Altındağ Belediye Başkanlığı (Karapürçek) Yağlı Güreşleri Ankara 27 Ağustos 2017 Sancaktepe Belediye Başkalığı Yağlı Güreşleri İstanbul 27 Ağustos 2017 Beyağaç Belediye Başkalığı (8. Geleneksel Hüseyin Çokal) Yağlı Güreşleri Denizli 29 Ağustos 2017 Çatalca Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Ağustos 2017 Geyikli Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri Çanakkale 30 Ağustos 2017 EYLÜL Derince Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kocaeli 3 Eylül 2017 Korkuteli Altınkiraz Geleneksel Yağlı Güreşleri Antalya 3 Eylül 2017 Tavşanlı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kütahya 3 Eylül 2017 Gölcük Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Kocaeli 4 Eylül 2017 Ayvacık Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Samsun 4 Eylül 2017 665. Tarihi Elmalı (Yeşilyayla) Yağlı Güreşleri Antalya 8-9-10 Eylül 2017 Boyabat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yağlı Güreşleri Sinop 15 Eylül 2017 İzmit Belediye Başkanlığı (Paşa Altınkemer) Yağlı Güreşleri Kocaeli 16 Eylül 2017 Bandırma Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Balıkesir 17 Eylül 2017 Kemer Belediye Başkanlığı (13. Altın Nar) Yağlı Güreşleri Antalya 17 Eylül 2017 33. Söğütlü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Sakarya 17 Eylül 2017 13. Geleneksel Edremit Yağlı Güreşleri Balıkesir 23 Eylül 2017 29. Geleneksel Alaplı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Zonguldak 23 Eylül 2017 Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri Tekirdağ 23 Eylül 2017 Finike Belediye Başkanlığı (3. Finike Altın Portakal) Yağlı Güreşleri Antalya 24 Eylül 2017 Geleneksel 7. Arnavutköy Yağlı Güreşleri İstanbul 30 Eylül 2017 EKİM Serik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri Antalya 1 Ekim 2017 Erbaa 28. Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri Tokat 7 Ekim 2017 Aksu Belediye Başkanlığı 4. Yağlı Güreşleri Antalya 8 Ekim 2017 İshakçalar Yağlı Güreşleri Kocaeli 15 Ekim 2017

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