Kırkpınar ne zaman? Kırkpınar hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri nasıl izlenir?

Türk ata sporu olarak bilinen ve yüzyıllardır gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ncısı başlıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen vatandaşlar ise merakla "Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor? Kırkpınar hangi kanalda?" diye soruyor. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Kırkpınar hangi kanalda yayınlanacak?
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2017)
Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Edirne'de başlayacak.
Bu yıl 656'ncısı düzenlenecek ve Sarayiçi'nde üç gün sürecek güreşlerde, 62'si altın kemer için olmak üzere yaklaşık 2 bin pehlivan er meydanına çıkacak.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, cihan pehlivanı Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?
Binlerce vatandaş tarafından beklenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ncısı, NTV Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Program
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, minik boyda başlayacak.
Organizasyonun ilk gününde, minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde düzenlenecek.
Güreşlerin son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek.
Finalde iki başpehlivan adayının 30 dakikalık sürede yenişememesi durumunda, puanlama bölümüne geçilecek. İki puanı alan pehlivan galip sayılacak. Bu bölümde de sonuç alınamaması halinde, altın puan uygulamasına gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.
KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI RECEP KARA'YA DEVE HEDİYE EDİLDİ
Kırkpınar Başpehlivanları'ndan Recep Kara 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala basın mensuplarıyla bir araya geldi. Recep Kara, "Geçen sene Kırkpınar'a gitmeden önce restaurant sahibi Kenan ağabeyimize ziyarette bulunmuştuk. Bu yıl da Kırkpınar'a gitmeden önce yine ziyarette bulunduk ve sağolsun kendisi de bize kurban etmek için bir deve hediye etti. Ama benim içim bu deveyi kurban etmeye el vermedi. Ben Kenan ağabeye bu jestinden dolayı çok teşekkür ediyorum ama balıkçıya geldik, balık yiyelim ve bu deveyi azad edelim." dedi.
Recep Kara, kendisini ve basın mensuplarını restoranında ağırlayarak güzel bir balık ziyafeti sunan Balıkçı Kenan'ı, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Kenan Balcı da, Kara'nın bu davetine seve seve teşrif edeceklerini ifade etti. Kara, hedefinin Altık Kemer olduğunuda sözlerine ekledi.
KIRKPINAR'DA TARİHİ REKOR YENİLENDİ
Edirne'de 14-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 656'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri pehlivan kayıtlarında, yaklaşık 2 saat kala 2016 pehlivan kayıt olarak rekor kırıldı.
Edirne'de 14 Temmuz 2017 Cuma sabahı başlayacak olan 656'ncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, edinilen bilgiye göre pehlivan kayıtlarında saat 14.45 bilgilerine göre 2016 pehlivan kayıt olarak rekor kırıldı. 2016 yılında 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki bin 969 pehlivanın getirdiği rekor, 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivan kayıtlarının bitmesine yaklaşık 2 saat kala 2016 kişiyle rekor kırdı.
Güreşilecek kategoriler ise minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş olarak yer alıyor. İlk olarak tartıya çıkarak kiloları ölçülen pehlivanlar, boy ve kilo durumlarına göre güreş yapacakları kategorilerde kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. Saat 17.00'de kayıt işlemleri tamamlanacak.
DİĞER GÜREŞLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvime göre, yıl içerisinde birçok güreş etkinliği düzenlenecek. İşte Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yayınlanan takvim;
|TEMMUZ
|656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
|Edirne
|14-15-16 Temmuz 2017
|Altınova Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Güreşleri
|Yalova
|1 Temmuz 2017
|41. Uluborlu Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Isparta
|2 Temmuz 2017
|Akyazı Belediye Başkanlığı (Ayşecik) Yağlı Güreşleri
|Sakarya
|2 Temmuz 2017
|Gebze Belediye Başkanlığı (Hünkar Çayırı) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|2 Temmuz 2017
|Sincan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Ankara
|8 Temmuz 2017
|Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği Yağlı Güreşleri
|Samsun
|8 Temmuz 2017
|Körfez Belediyesi (44. Altınkiraz Festivali Taşköprü) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|9 Temmuz 2017
|Hendek Belediye Başkanlığı 17. Geleneksel Selman Dede Yağlı Güreşleri
|Sakarya
|9 Temmuz 2017
|Dikmen Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Sinop
|9 Temmuz 2017
|İkizce Belediye Başkanlığı (9. İkizce Laleli Kültür Sanat Turizm Şenlikleri) Yağlı Güreşleri
|Ordu
|22 Temmuz 2017
|11. Geleneksel Düzce Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Düzce
|22 Temmuz 2017
|Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
|Ordu
|23 Temmuz 2017
|Kavaklıdere Belediye Başkanlığı 25. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri
|Muğla
|23 Temmuz 2017
|Altınyayla (Dirmil) Altın Sipsi Yağlı Güreşleri
|Burdur
|23 Temmuz 2017
|Akkuş Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Ordu
|28 Temmuz 2017
|Çan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Çanakkale
|29 Temmuz 2017
|Eskişehir Samsunlular ve Vekirköprülüler Kültür ve Sosyal Yard. Derneği Yağlı Güreşleri
|Eskişehir
|30 Temmuz 2017
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|30 Temmuz 2017
|Alanya Belediye Başkanlığı (13. Gökbel) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|30 Temmuz 2017
|AĞUSTOS
|Kandıra Namazgah Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|2 Ağustos 2017
|Ladik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Samsun
|3 Ağustos 2017
|Gerze Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Sinop
|4 Ağustos 2017
|Isparta Belediyesi İhtisas Kulübü Araştırma ve Geliştirme Derneği Yağlı Güreşleri
|Isparta
|5 Ağustos 2017
|Konyaaltı Turizm, Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|6 Ağustos 2017
|Karesi Belediye Başkanlığı (36. Kurtdereli Mehmet) Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|11-12-13 Ağustos 2017
|Kepsut Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|17 Ağustos 2017
|Tosya Belediye Başkanlığı Pirinç Festivali Yağlı Güreşleri
|Kastamonu
|19 Ağustos 2017
|Kartepe Belediye Başkanlığı (13. Hergeleci İbrahim) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|19 Ağustos 2017
|Seydikemer Belediye Başkanlığı (Seki Mahallesi) Yağlı Güreşleri
|Muğla
|20 Ağustos 2017
|Kapaklı Belediye Başkanlığı yağlı Güreşleri
|Tekirdağ
|20 Ağustos 2017
|İvrindi Belediye Başkanlığı (Kayapa Mahallesi) Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|25 Ağustos 2017
|Çorum Belediye Başkanlığı Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Çorum
|26 Ağustos 2017
|284. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri
|Çanakkale
|26 Ağustos 2017
|Altındağ Belediye Başkanlığı (Karapürçek) Yağlı Güreşleri
|Ankara
|27 Ağustos 2017
|Sancaktepe Belediye Başkalığı Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|27 Ağustos 2017
|Beyağaç Belediye Başkalığı (8. Geleneksel Hüseyin Çokal) Yağlı Güreşleri
|Denizli
|29 Ağustos 2017
|Çatalca Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|30 Ağustos 2017
|Geyikli Belediyesi 4. Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Çanakkale
|30 Ağustos 2017
|EYLÜL
|Derince Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|3 Eylül 2017
|Korkuteli Altınkiraz Geleneksel Yağlı Güreşleri
|Antalya
|3 Eylül 2017
|Tavşanlı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Kütahya
|3 Eylül 2017
|Gölcük Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|4 Eylül 2017
|Ayvacık Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Samsun
|4 Eylül 2017
|665. Tarihi Elmalı (Yeşilyayla) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|8-9-10 Eylül 2017
|Boyabat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yağlı Güreşleri
|Sinop
|15 Eylül 2017
|İzmit Belediye Başkanlığı (Paşa Altınkemer) Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|16 Eylül 2017
|Bandırma Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|17 Eylül 2017
|Kemer Belediye Başkanlığı (13. Altın Nar) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|17 Eylül 2017
|33. Söğütlü Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Sakarya
|17 Eylül 2017
|13. Geleneksel Edremit Yağlı Güreşleri
|Balıkesir
|23 Eylül 2017
|29. Geleneksel Alaplı Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Zonguldak
|23 Eylül 2017
|Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri
|Tekirdağ
|23 Eylül 2017
|Finike Belediye Başkanlığı (3. Finike Altın Portakal) Yağlı Güreşleri
|Antalya
|24 Eylül 2017
|Geleneksel 7. Arnavutköy Yağlı Güreşleri
|İstanbul
|30 Eylül 2017
|EKİM
|Serik Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri
|Antalya
|1 Ekim 2017
|Erbaa 28. Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri
|Tokat
|7 Ekim 2017
|Aksu Belediye Başkanlığı 4. Yağlı Güreşleri
|Antalya
|8 Ekim 2017
|İshakçalar Yağlı Güreşleri
|Kocaeli
|15 Ekim 2017
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