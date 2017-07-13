Mizgin Ay Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metrede final koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle birinci sırayı alarak, altın madalya elde etti.



Yarışın ardından konuşan Milli Takım Antrenörü Mustafa Yavaş, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre finalinde altın madalya kazanan Mizgin Ay'ı telefonla arayarak tebrik etti.

BAKAN KILIÇ: MİZGİN AY'I KUTLUYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kızlar 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay'ı tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kılıç'ın tebrik mesajında şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:



"Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay’ı kutluyorum. Madalya kürsüsünde yer alan genç sporcumuzun kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde bu güzel başarıları sık sık tekrarlamalarını ümit ediyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."



"ALTIN MADALYAMI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUM"

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre finalinde altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, "Altın madalyamı tüm şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.



Mizgin, yarış sonrası yaptığı kısa açıklamasında, "Bu başarımı 15 Temmuz haftasında andığımız tüm şehit, gazilerimiz ve güzel ülkemize armağan ediyorum. Bu büyük başarımda emeği geçen antrenörüm Muhsin Soysal'a ve kulübüm Fenerbahçe'ye de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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