Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın Porec kentinde 6 gün süren organizasyonda Türk Milli Takımı 2 madalya kazandı. Mete Gazoz, klasik yay genç erkeklerde altın, Klasik Yay Erkek Takımı da bronz madalyanın sahibi oldu.

Mete, final karşılaşmasında Fransız rakibi Matthiue Jimenez'i 6-4 yenerek altın madalya aldı. Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Onur Tezel'den oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımı ise üçüncülük maçında İngiltere'yi 6-2'lik skorla geçerek 3'üncü sırayı elde etti.

Yunanistan'ın Maraton kentinde nisan ayında yapılan 1. ayak yarışmalarını, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla tamamlayan Türkiye, kupa sonunda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaştı.

Ayrıca Mete, her iki ayakta da birinci olarak, "yılın en iyi klasik yay genç erkek sporcusu" ödülünü aldı.

Mete Gazoz