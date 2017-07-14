Fransa Bisiklet Turu'nda 13. etabı Warren Barguil kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını, Sunweb ekibinin Fransız sporcusu Warren Barguil kazandı.



Fransa'nın Saint-Girons ile Foix yerel idareleri arasındaki 101 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 13. etabında Barguil'in ardından Movistar ekibinden Kolombiyalı Nairo Quintana ikinci, Trek-Segafredo takımından İspanyol Alberto Contador ise üçüncü sırayı aldı.



Turun 14. etabı, Fransa'nın Blagnac ile Rodez yerel idareleri arasındaki 181,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Warren Barguil

Fransa bisiklet turu