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Warren Barguil Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu'nda 13. etabı Warren Barguil kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını Fransız bisikletçi Warren Barguil kazandı

14 Temmuz 2017 Cuma, 21:33:33 Güncelleme: 21:37:40

Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını, Sunweb ekibinin Fransız sporcusu Warren Barguil kazandı.

Fransa'nın Saint-Girons ile Foix yerel idareleri arasındaki 101 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 13. etabında Barguil'in ardından Movistar ekibinden Kolombiyalı Nairo Quintana ikinci, Trek-Segafredo takımından İspanyol Alberto Contador ise üçüncü sırayı aldı.

Turun 14. etabı, Fransa'nın Blagnac ile Rodez yerel idareleri arasındaki 181,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

  • Warren Barguil
  • Fransa bisiklet turu
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