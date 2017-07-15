Dünya şampiyonu Mizgin Ay'ın başarı öyküsü

Kenya’daki Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda, 100 metrede altın madalya kazanarak tarihi bir başarı kazanan Mizgin Ay, Batman’dan Beypazarı’na göç eden 7 çocuklu bir çiftçi ailesinde yetişti. 13 yıl önce mevsimlik işçi olarak Beypazarı’na gelen Ay ailesinin 2 kızından biri olan 17 yaşındaki Mizgin, yıllarca hem okudu, hem spor yaptı, hem de hafta sonları tarlada çalışarak aile bütçesine destek oldu.



2 YILDA 26 REKOR KIRDI

3 yıl önce keşfedilen ‘rüzgarın kızı’, Türkiye’de ender başarı sağlanan sprint dalında iki yılda 26 rekor kırdı. Geçen yıl Balkan Gençler’de 2 günde 4 altını boynuna takan Mizgin, 16 yaşındayken katıldığı Avrupa Yıldızlar’da 100 ve 200 metrede final koştu. İslam Dayanışma Oyunları 100 metre üçüncüsü olan milli atlet, Türkiye rekorunu da 11.88’den 11.57’ye çekip dünya listesine girdi.



‘ŞEHİTLERE ARMAĞAN OLSUN´

Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu sprinteri olarak tarihe geçen Mizgin Ay, “Bu başarımı 15 Temmuz haftasında andığımız tüm şehit, gazilerimiz ve ülkemize armağan ediyorum” dedi.

Mizgin Ay

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