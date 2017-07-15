656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Deniz Yasak darp edildi

Edirne'de düzenlenen 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor. Başpehlivanlık kategorisinde güreşen ve puanlamaya kalan Ali Gürbüz ile Serhat Gökmen'in güreşinin ardından kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Ali Gürbüz'ün güreşi kazanmasının ardından gittiği soyunma odaları bölümünde bir grubun tepki göstermesi üzerine güreşçiler ve seyirciler arasında tartışma yaşandı. Kırkpınar tribünlerinin dışına da çıkan gerginlik Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince önlendi.

PASPAS SOPASIYLA SALDIRMIŞ

Er Meydanı'ndaki ikinci gerginlik ise Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde Deniz Yasak'ın rakibi Gökhan Göçke'yi yenmesinin ardından başladı. DHA'da yer alan habere göre müsabakanın ardından Gökhan Gökçe, duş ve soyunma odalarının bulunduğu alanda Deniz Yasak'a paspas sopasıyla saldırarak göğsünden ve ağzından yaraladı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Çıkan tartışmalar sona ererken, göğsünden ve ağzından yaralanan Deniz Yasak, Er Meydanı'nın içerisinde hazır bekletilen ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan Deniz Yasak, daha sonra Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekiplerince Deniz Yasak'ı yaraladığı öne sürülen Gökhan Gökçe ile birlikte 3 kişi gözaltına alınarak Sarayiçi Polis Merkezi'ne götürüldü.

BAŞPEHLİVANLARIN İKİNCİ TUR SONUÇLARI

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ikinci turunda favori pehlivanlar galip gelerek bir üst tura yükseldi. İkinci tur karşılaşmalarının ardından Salih Erinç, Şahali Kurt, Fatih Atlı, İsmail Erkal, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Onur Şenel, Recep Kara, İsmail Balaban, Mehmet Yeşilyeşil, Hamza Köseoğlu, Orhan Okulu, Ünal Karaman ve bay olarak geçen Şaban Yılmaz ile Serkan Serttürk üçüncü tura yükseldi.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Deniz Yasak