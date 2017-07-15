Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara elendi

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında çeyrek finalistler belli oldu.

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda kura çekiminin ardından 3. tur eşleşmeleri Recep Kara-İsmail Balaban, Şaban Yılmaz-Serkan Serttürk, Orhan Okulu-Ünal Karaman, Mehmet Yeşil Yeşil-Hamza Köseoğlu, Salih Erinç-Şahali Kurt, Fatih Atlı-İsmail Erkal, Serhat Balcı-Onur Şener, Ali Gürbüz-Faruk Akkoyun şeklinde oluştu.

Çeyrek finale yükselmek için mücadele eden 16 başpehlivan, peşrevin ardından güreşe tutuştu.

ŞAMPİYONLAR ERKEN VEDA ETTİ

Üçüncü turun en çok ilgi gören müsabakası 2004, 2007, 2008 ve geçen yılın başpehlivanı Ordulu Recep Kara ile 2013'ün başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban arasında geçti.

İki favori isimden birinin erken veda edecek olması, izleyicilerin bu güreşe ilgisini artırdı. Başpehlivanlar, normal sürede birbirine üstünlük kuramayınca, puanlama bölümüne geçildi.

Rakibinin göğüs çaprazı oyununa aynı oyunla karşılık veren İsmail Balaban, geçen yılın başpehlivanı Recep Kara'nın sırtını yere getirerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Müsabakanın ardından İsmail Balaban ve taraftarları büyük sevinç yaşarken, altın kemerin bu yılki favorilerinden Recep Kara, Kırkpınar'a erken veda etti.

2009, 2010 yılları başpehlivanı Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil ile Erzurumlu Hamza Köseoğlu arasındaki müsabaka da ilgiyle takip edildi. Pehlivanlar, normal sürede birbirine üstünlük kuramadı.

Puanlama bölümünde rakibinin sırtını yere getiren Hamza Köseoğlu, Kırkpınar'da favori gösterilen başpehlivanlar arasında bulunan Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Geçen yıl finalde Recep Kara'ya yenilen Mehmet Yeşil Yeşil, bu sene Kırkpınar'a üçüncü turda veda ederek sevenlerini üzdü.

ALİ GÜRBÜZ ÇEYREK FİNALDE

Üçüncü turdaki bir diğer müsabakada favorilerden Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun'a üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı.

Müsabakanın 15. dakikasında Ali Gürbüz'ün künde oyununa karşılık veren Faruk Akkoyun, rakibine kılçık attı. Meydan hakeminin galibiyet kararına karşılık kule hakemleri, güreşin devamına karar verdi. Puanlama bölümünde rakibine üstünlük kuran Ali Gürbüz, çeyrek finale yükseldi.

2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu da rakibi Ünal Karaman'ı müsabakanın 20. dakikasında açık düşürerek yendi. 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı ise rakibi İsmail Erkal'a puanlama bölümünde üstünlük sağladı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELENLER

Üçüncü turda rakiplerini yenen Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Salih Erinç, Ali Gürbüz ve İsmail Balaban, çeyrek finale yükseldi.

Başpehlivanlık çeyrek final güreşleri, yarın öğle saatlerinde yapılacak.

Üçüncü turun sonucun çeyrek finale kalan diğer başpehlivan ise Orhan Okulu, Salih Erinç, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz oldu.

Recep Kara

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

İsmail Balaban