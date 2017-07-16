Meryem Bekmez Kenya'da gümüş madalya kazandı

Kenya ’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcu Meryem Bekmez, kızlar 5 bin metre yürüyüş finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Başkent Nairobi’deki Moi Uluslararası Spor Merkezi’nde yapılan şampiyonada kızlar 5000 metre yürüyüş finalinde boy gösteren Bekmez, 22.32.79’luk derecesiyle ikinci sırayı aldı. Meryem Bekmez’in elde ettiği gümüş madalyanın ardından Türkiye’nin şampiyonadaki madalya sayısı da 2’ye çıktı. Daha önce 17 yaşındaki Mizgin Ay, kızlar 100 metre finalinde 11.62’lik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanmıştı. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası bugün sona erecek.

Meryem Bekmez