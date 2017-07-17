Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye 16 madalya

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nı 4'ü altın 16 madalyayla tamamladı.



Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Pazar kentindeki organizasyonda Türk sporcular, 4 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonada madalya kazanan sporcuları kutladı.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan tebrik mesajında Kılıç, "Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 4 altın, 8 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Balkan Atletizm Şampiyonası'ndaki madalyaları şöyle:



ALTIN MADALYA

Jak Ali Harvey - 100 metre

Jak Ali Harvey - 200 metre

Özkan Baltacı - Çekiç atma

Elif Yıldırım Gören - 400 metre engelli



GÜMÜŞ MADALYA

Tuğçe Şahutoğlu - Çekiç atma

Sebahat Akpınar - 3000 metre

Fatma Demir - 3000 metre su engelli

Buse Arıkazan - Sırıkla atlama

Şeyma Yıldız - 5000 metre

Mustafa Güneş - 110 metre engelli

Cihat Ulus - 5000 metre

Levent Ateş - 1500 metre



BRONZ MADALYA

Hasan Basri Güdük - 800 metre

Batuhan Eruygun - 110 metre engelli

Resul Çevik - 3000 metre su engelli

Emel Şanlı - 400 metre engelli

Balkan Atletizm Şampiyonası