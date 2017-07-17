Bakan Çağatay Kılıç, işitme engelli sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da yarın başlayacak olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcularla bir araya geldi.

Milli sporculara başarılar dileyen Bakan Çağatay Kılıç, "Sizin bir eksiğiniz yok, fazlanız var. Önemli olan göğsünüzde taşıdığınız ay yıldızı en iyi şekilde temsil etmek ve ülkenizin geleceği için sizin de elinizi taşın altına koymanızdır. Benim gözümde hepiniz madalyalı birer kardeşimizsiniz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcularla bir araya geldi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada Bakan Çağatay Kılıç, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"ÖNEMLİ OLAN MADALYA SAYISI DEĞİL, SİZLERİ BİR ARAYA GETİRMEK"



Bakan Çağatay Kılıç, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda madalya sayısının önem taşımadığını belirterek, "Ümit ediyorum ki 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz ve daha önce toplamda 35 olan madalya sayımızı inşallah geçeceksiniz. Rakam ile ilgili kendinizi zora sokmayın. Önemli olan en iyi mücadeleyi vermeniz. Bu spor organizasyonlarının amaçlarından biri hatta en önemli amacı sizleri bir araya getirmek. Diğer ülkelerden gelen 3 bin 200 sporcu ve onların heyetleri, delegasyonları ile 5 bini aşkın yabancı misafirimiz olacak. Buradaki amaç, hepsiyle tanışmanız, kaynaşmanız ve hayatınızın ilerleyen yıllarında dostluklar kurmanız" diye konuştu.

"SİZİN BİR EKSİĞİNİZ YOK, FAZLANIZ VAR"



Sporculardan Samsun'da bulundukları dönemin keyfini çıkarmalarını isteyen Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:

"Sizin ortaya koymuş olduğunuz çaba farklı bir çaba. Sizin bir eksiğiniz yok, fazlanız var. Ortaya koymuş olduğunuz çabanın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorum. Şu anda duymuyor olsam acaba ne yapardım? Hayatın gündelik akışı içerisinde alışık olduğumuz şeyler var. İşte 'normali' belki ondan kullanıyoruz. Alışık olduğumuz şeyler ama bunlar her an hayatımızdan eksilebilir. Hayat ondan sonra acaba nasıl gider? Dolayısıyla sizin ortaya koyduğunuz çabanın gerçekten çalışmanın emeğin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Onun için diyorum keyfini çıkarın. Siz zaten kazanmış durumdasınız."

"İNGİLTERE KAFİLESİ SOSYAL MEDYADAN PARA TOPLAYARAK GELDİ"



23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan İngiliz kafilesinin İngiltere Devleti'nin desteği olmadan, kendi imkanlarıyla Samsun'a geldiğini kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, "İngiliz sporcular bir kampanya başlattılar. 100 bin Pound toplamaları gerekiyordu gelebilmek için. Toplayamasalar gelemeyeceklerdi. Oyunlar için Türkiye'ye gelmeden bir hafta önce bunu sosyal medyadan duyurdular; 'Evet başardık, 100 bin Pound topladık ve gidebiliyoruz' dediler. Değerli arkadaşlarım bugünkü kurla o para 400 bin TL yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sizler için ortaya koyduğu maddi kaynağa hiç girmiyorum. Biz buraya sizlerin gelmesi için, sporunuzu yapmanız için verdiğimiz kaynakların hepsini, siz kendinizi daha fazla geliştirin ve dünya ile daha fazla entegre olun diye veriyoruz. Hepsi helali hoş olsun. Tek bir şey istiyoruz; elinizdeki imkanları çok iyi kullanın, kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ÜLKEDEN ÇOK DAHA FAZLA İMKANA SAHİBİZ"



Türk sporcuların diğer ülkelere göre çok daha fazla imkana sahip olduğuna işaret eden Bakan Çağatay Kılıç, "Bunu çok iyi değerlendirin. Biz belki diğer ülkeler kadar zengin değiliz. Maddi kaynak anlamında söylüyorum. Büyük Britanya'yı göz önüne alacak olursak, farklı ülkelerdeki geçmişinden gelen yatırımlarından elde ettikleri, kuzey denizindeki petrol platformlarından elde ettikleri, şirketleri ve finansal gücü aracılığıyla elde ettikleri var ama işitme engelliler milli takımları kampanya yapıp 100 bin Pound bulup öyle gelebiliyor Türkiye'ye. Gönül zenginliği ayrı bir şeydir. Eksiğimiz yok mu? Hiçbir şey mükemmel değildir, mükemmeliyet Allah'a mahsustur. Önemli olan çabanın ortada olmasıdır, önemli olan bir şeylerin yapılmaya çalışılıyor olmasıdır" dedi.

"HEPİNİZ MADALYALI BİRER KARDEŞİMSİNİZ"



Bakan Çağatay Kılıç, oyunlar için farklı bir açılış töreni düzenleyeceklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Açılış törenini yeni stadyumumuzda yapıyoruz. Işık gösterisi ve havai fişek gösterileri olacak. Ülkemizde olabilecek çok büyük bir organizasyon Mutlaka bazı eksikler olacaktır. Önemli olan göğsünüzde taşıdığınız ay yıldızı en iyi şekilde temsil etmek ve ülkenizin geleceği için sizin de elinizi taşın altına koymanızdır. Benim gözümde hepiniz madalyalı birer kardeşimizsiniz. Gerçekten çok önemli bir şey başardınız. İnşallah çok daha iyisini Samsun'da ortaya koyacaksınız, oyunlarda başarılar diliyorum."