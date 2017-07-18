Fatih Terim ve Selahaddin Aydoğdu kavgasını bu paravan çıkardı

İzmir’in turizm gözdesi Alaçatı’da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, damatları ve korumalarıyla restoranını basarak olay çıkardığını ileri sürüp şikâyetçi olan Selahaddin Aydoğdu’nun açıklamalarının ardından Fatih Terim cephesinden ilk açıklama geldi.

‘ÜSTSÜZ ÇALIŞIYORLARDI’

Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin’in ablası ve işyeri ortağı Zeynep Çetin, kavgaya yol açan tahta çiti müşterilerinin rahatsız olması nedeniyle çektiklerini belirtti. Gazete Habertürk'ten Yunus Emre Çınar'ın haberine göre Çetin, şunları söyledi: “Olayın yaşanmasına sebep olan bu çitin yanındaki fırın ve tuvaletler. Bizim arazimizi de içerisine alan fırının olduğu yerdi. Biz bununla ilgili şikâyette bulunduk. Burada çalışanların üstsüz çalışmaları, tuvaletten çıkanların görüntüleri uygunsuz hoş olmayan görüntülere yol açtı. Hem işletme sahibi olarak beni, hem de müşterilerimizi çok rahatsız etti. Biz de yönetimden izin alarak bu paravanı yaptık. Daha sonra bu paravanın yıkılması gerektiğini, yıkılmazsa kendilerinin yıkacağını söylediler. ‘Başına yıkarız’ ifadeleriyle bize geldiler. O gece de bize satırla, bıçakla ve sopalarla geldiler. Paravanı, dükkânı altüst edip gittiler. Bu olay esnasında bebekli kadın müşterilerimize ve çalışanlarımıza saldırıldı. Bazı personelimizde yaralanmalar oldu. Gerekli mercilere şikâyette bulunduk.”

‘TERİM BABAMDIR’

Kavga sırasında Fatih Terim’in burnunun kırıldığı iddialarını ise Çetin yanıtsız bırakırken, “Bizim babamız yok. Fatih Hocam kardeşimin kayınpederidir. Benim de babamdır. Babam sıfatıyla başımdadır. Fatih Hoca’nın yaralandığı konusunda benim bilgim yok” ifadelerini kullandı.

‘SÖZLERİMDE TEHDİT KASTI YOKTU’

Fatih Terim’e yönelik açıklamaları nedeniyle basın yoluyla “tehdit” ve “hakaret” suçlarından gözaltına alınan diğer restoranın sahibi eski Adana Demirspor Başkanı Selahaddin Aydoğdu, sözlerinde tehdit kastı olmadığını savundu. Aydoğdu, “Maç yeni başlıyor, sonuca bakacağız” sözlerini futbol camiası içinde oldukları için söylediğini iddia etti. 4 saat polis merkezinde kalan Aydoğdu, şikâyetini asla geri almayacağını kaydetti.

‘İFADESİ BODRUM’DA ALINSIN’

Öte yandan Fatih Terim’in avukatlarının, müvekkilinin ifadesinin Bodrum’da alınması için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Savcılığın kabul etmesi halinde Terim’in ifadesi Bodrum’da alınacak.