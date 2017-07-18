Badminton Milli Takımı'nın hedefi yarı final

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında hazırlıklarını tamamlayan Badminton Milli Takımı, ilk maçını yarın yapacak.

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Ertan Özkan yaptığı açıklamada, 5 aydır kamplarda olduklarını, çok iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Son iki kamplarını Samsun'da gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, ilk etapta 100'ün üzerinde sporcu bulunduğunu, bunlar arasından 4 kız, 4 erkek olmak üzere 8 sporcu seçildiğini aktardı.

Özkan, genç bir takımları olduğunu dile getirerek, "Olimpiyatlara çok kuvvetli ülkeler katılıyor. İyi bir kura ile çeyrek ya da yarı finale kadar yükselebiliriz. Denge sıralamasında beş veya altıncı sıradayız diyebiliriz. İnşallah güzel bir olimpiyat çıkartırız. Seyircilerimizin de bizleri yalnız bırakmamasını rica ediyoruz." dedi.

Badminton Milli Takımı, ilk maçını Bafra Spor Salonu'nda yarın gerçekleştirecek. Türk Milli Takımı'nın rakibi ise çekilecek kura sonucu belli olacak.