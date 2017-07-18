2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları açılış törenine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Samsunda gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatlarının resmi açılış töreninin gerçekleştirileceği statta bomba ihbarı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Olimpiyatın resmi açılış töreninin yapılacağı yeni 19 Mayıs Stadında bomba ihbarında bulunulduğu ve statta arama yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Yetkililer, Emniyet Müdürlüğü muhabere birimine bu yönde bir ihbarın yapılmadığını vurguladı.
VALİLİK İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU DUYURDU
Samsun Valiliği'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise "Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı stadyumda bomba ihbarıyla alakalı sosyal medyadaki haberler asılsız olup, vatandaşlarımız endişelenmesin." ifadesine yer verildi.
DHA'da yer alan habere göre 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Açılış Töreni öncesi Yeni Samsun Stadı'nda 2 bomba ihbarı yapılmıştı. İhbar sonrası, güvenlik güçleri aramalara başlamıştı.
- Samsun 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları