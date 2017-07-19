Bakan Kılıç'tan iddialı açıklamalar

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Samsun 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleştirilen muhteşem açılış töreniyle resmen start aldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre organizasyona katılan ülkelerin geçişiyle başlayan törende daha sonra olimpiyat oyunlarının bayrağı göndere çekildi. Ardından 48 yıldır oyunların içinde yer alan Ertuğrul Bursa, olimpiyat ateşini yaktı. Seremonide kültürel koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovları nefes kesti. Sanatçı Murat Boz’un da konser verdiği tören havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Görkemli açılış töreniyle dün Samsun’da başlayan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’yla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay kılıç, Ay-Yıldızlı sporcuların önemli sonuçlar alacağına inandığını dile getirdi. Bakan Kılıç, Türkiye’nin sporcularına her konuda büyük destek verdiği belirterek, “Rio 2016 sonrasında bazı federasyonlarda değişiklik yaparak, yükselişe geçtik. Samsun’daki oyunlarda da bu değişikliğin meyvelerini almaya başlayacağız. Çok sayıda madalya kazanmayı umut ediyoruz. Oyunlarda Türkiye olarak 294 sporcu ile mücadele edeceğiz. İnşallah Samsun’da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu” dedi.

"BİZE VERİLMEMESİ İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİLER"

Bakan Çağatay Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, bu önemli organizasyonun Türkiye’den alınması için çok çaba sarf edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“15 Temmuz hain darbe girişinden sonra bu oyunları Samsun ve Türkiye’nin elinden almak için çok uğraştılar. Bazı hainler, ülkelerini dünyada kötü anlattı. Biz onlarla da mücadele ederek, yoğun bilgilendirme çalışması yaparak olimpiyatların Samsun’da kalmasını sağladık. Oyunları Türkiye’den alıp başka bir ülkeye verme konusunda da çok az kalmıştı, başarmak üzereydiler. Çok şükür ki öyle olmadı.”

SAMBACILAR'A DİRENEMEDİK: 4-1

Samsun’da dün başlayan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda ilk maçını oynayan Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, A Grubu’nda karşılaştığı Brezilya’ya 4-1 yenildi. Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında yarın Çin ile oynayacak.

akif çağatay kılıç

23. İşitme Engelliler Olimpiyatları

2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları