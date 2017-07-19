Pawel Poljanski Instagram'dan bacaklarını çektiği fotoğrafı paylaştı

Fransa Bisiklet Turu’nda 16. etap Sunweb takımından Michael Matthews’ın galibiyetiyle sona ererken, Pawel Poljanski’nin etap sonunda bacaklarının fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Rüzgarlı ve yüksek tempoyla geçen etap sonunda Poljanski’nin damarlarının genleştiği görülüyor. Instagram hesabından bacaklarının fotoğrafını paylaşan Poljanski, “16 etap sonunda sanırım bacaklarım biraz yorgun gözüküyor” ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki bisikletçi profesyonel yarış hayatına 2014 yılında başladı.
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