1907 Fenerbahçe Espor, Ali Koç'un katılımıyla şampiyonluk kutladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 1907 Fenerbahçe Espor'un yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaştığı League of Legends - Rift Rivals 2017 turnuvası zaferi, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı organizasyonla kutlandı.

2016'da kurulan Espor takımının katıldığı ilk uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan Rift Rivals 2017'de kazanılan şampiyonluk için pasta kesildi. Ali Koç ve yöneticiler, takıma tebrik ve başarı dileklerini iletti.

1907 Fenerbahçe Derneği

1907 Fenerbahçe Espor

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Rift Rivals 2017