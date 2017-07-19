Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir

26 Aralık 2013'te yapılan kabine değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanı olan Akif Çağatay Kılıç, 29 Ağustos 2014 tarihinde kurulan 62. Türkiye Hükümeti'nde de görevine devam etmişti. Binali Yıldırım tarafından kurulan hükümette de görevine devam eden Akif Çağatay Kılıç, yeni kabineyle birlikte görevini Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'a devretti.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır.

Dr. Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici; İTÜ Makine Fakültesini bitirdi. Nottingham Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını yaptı.

Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İTO Meclis Üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kasımpaşa Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, TFF Genel Kurul Delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

24. Dönemde NATOPA Türk Grubu Üyesi oldu.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.