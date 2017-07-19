ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı
DİĞER

İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda Erkek Basketbol Milli Takımı Polonya'ya 83-75 yenildi

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Basketbol Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 83-75 mağlup oldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:24:43 Güncelleme: 15:33:00

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle Volkan Koçlu'nun skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ay-yıldızlılar, periyodu 22-17 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte, Türkiye'nin Volkan Koçlu ve Mert Karataş ile ürettiği sayılara Sobczak ile cevap veren Polonya, soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Polonya, farklı çift haneli sayılara çıkardı ve son çeyreğe 60-50 üstün girdi. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü bırakmayan konuk ekip, sahadan 83-75 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.

  • 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları
  • İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER