İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda Erkek Basketbol Milli Takımı Polonya'ya 83-75 yenildi

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle Volkan Koçlu'nun skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ay-yıldızlılar, periyodu 22-17 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte, Türkiye'nin Volkan Koçlu ve Mert Karataş ile ürettiği sayılara Sobczak ile cevap veren Polonya, soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Polonya, farklı çift haneli sayılara çıkardı ve son çeyreğe 60-50 üstün girdi. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü bırakmayan konuk ekip, sahadan 83-75 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.

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