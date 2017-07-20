Türk sporunda Kılıç dönemi sona erdi

Bakanlık görevine Suat Kılıç'ın yerine 2013 yılının aralık ayında getirilen Akif Çağatay Kılıç'ın yaklaşık 3,5 yıllık görevi süresince birçok çalışmaya imza atıldı.

Kılıç'tan önce başlatılan ve yaklaşık 3 milyar 400 milyon liralık toplam maliyeti ile dikkatleri çeken 26 kentte 30 stat projesinde hız kazanıldı. Bu sürede projede yer alan statların 10'u tamamlandı, 9'u bitme aşamasına geldi, 4'ünde ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca uzun zamandır gündemi meşgul eden Ankara 19 Mayıs Stadı ve çevresinin yenilenmesi projesinde son aşamaya, yine Akif Çağatay Kılıç döneminde gelindi.

Son 3 yılda içinde açılan statlardan 4'ünün seyirci kapasitesi 40 binin üzerinde iken, bu süreçte açılan en fazla taraftar kapasitesine sahip stat, Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan yaklaşık 45 bin kişilik Bursa Büyükşehir Belediye olarak göze çarpıyor. Vodafone Park, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Konya Büyükşehir Belediyesi statları ise yaklaşık 42 bin kişilik taraftar kapasiteleri ile hizmet vermeye başladı.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı ve Kayseri'deki Kadir Has Stadı ise son 7 yılda yapımı tamamlanan modern statlar arasında yer alıyor.

Statların yanı sıra son 1,5 yılda bin 300'den fazla mahalle tipi halı saha yapıldı ve bunlara ek olarak basketbol ve voleybol sahalarının yapımına başlandı.

TÜRKİYE WADA'NIN ÖNCELİKLİ TAKİP LİSTESİNDEN ÇIKTI

Akif Çağatay Kılıç döneminde en çok dikkat eden gelişmelerden biri de dopingle mücadele oldu. "Dopinge karşı sıfır tolerans" ilkesiyle yola çıkan Bakanlık, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve federasyonlar başta olmak üzere Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile iş birliği içinde hummalı bir çalışmaya girişerek, pozitif numune sayısını yüzde 14'lerden yüzde 1'lere kadar düşürdü.

Türkiye, bu dönemde verdiği mücadele ile uluslararası alanda büyük takdir toplarken, Akif Çağatay Kılıç, WADA Yönetim Kurulu Üyeliği ile onurlandırıldı.

Dopingle mücadelede bir diğer önemli gelişme Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nin yeniden WADA akreditasyonuna kavuşması oldu. Fenerbahçe'nin eski basketbolcu Diana Taurasi'den alınan numunelerde yapılan hatalı analiz sonucu 27 Haziran 2011'de akreditasyonunu kaybeden merkez, Bakanlığın desteğiyle 2015 yılında yeniden WADA'ya akredite oldu.

Dopingle mücadelede sporcu, antrenör ve ailelerin bilinçlendirilmesi için seminerler yoğunlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi kapsamında bir uygulama geliştirilerek, sporcuların ilaç-gıda etkileşimleri ve doping etkisine neden olan çapraz etkileşim bilgilerine erişmelerini sağlayacak olan "Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi" oluşturuldu.

OKUL ENGEL OLMAKTAN KALKACAK

Akif Çağatay Kılıç döneminde çocukların erken yaşlarda sporla tanışıp, spor yapma alışkanlığını hayat boyu sürdürebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokol imzalandı. Öğrencilerin spor yapmalarının, spora devam etmelerinin ve sporcu olmalarının önündeki engellerin ve zorlukların aşılmasının amaçlandığı protokol kapsamında, MEB'e ait tesisler okul dışı zamanlarda gençlik ve spor faaliyetlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı insan kaynağı ve tesisleri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın faaliyetlerinde kullanılabilecek.

Protokole göre, yetenek taramasının yapılacağı 5. sınıf öğrencileri, sonraki yıllarda yeteneklerine göre ilgili branşlara yönlendirilecek. Ayrıca, nüfus ve sporcu başarıları dikkate alınarak illerde tematik spor liseleri de açılacak. Protokol Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında, gençlik ve spor kulüplerinin kurulması ve desteklenmesini de öngörüyor.

KILIÇ DÖNEMİNDE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLAR

Akif Çağatay Kılıç'ın görev süresince Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor organizasyonlarının sayısında da büyük artış yaşandı.

Sadece bu yıl 27 organizasyonu düzenleme hakkı alan Türkiye, organizasyon düzenleme kabiliyeti ile uluslararası alanda büyük takdir toplayarak, bu konuda favori ülke haline geldi.

Geride kalan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ( Erzurum), Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası (Antalya), 53. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu, TEB BNP Paribas İstanbul Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası (İstanbul), TEB BNP Paribas İstanbul Açık Erkekler Tenis Turnuvası (İstanbul), THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali (İstanbul), Avrupa Atletizm Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu Yarışmaları (Mersin), Okçuluk Dünya Kupası Antalya Ayağı gibi organizasyonlarda yüzlerce yabancı sporcu ve teknik ekibi ağırlayan Türkiye, Samsun'da başlayan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics 2017) yanı sıra yılın kalan bölümünde, 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (İstanbul), 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası, Triatlon Avrupa Kupası Alanya Ayağı (Antalya), Avrupa Kulüpler Satranç Kupası (Antalya), Uluslararası THY Açık Golf Turnuvası (Antalya) ve 39. Vodafone İstanbul Maratonu (İstanbul) gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

KYK VE GENÇLİK MERKEZLERİ

Kılıç'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı döneminde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) fiziki iyileştirme çalışmaları ve kapasite artışları da dikkati çekti. Ülke genelinde faaliyet gösteren yurtlar yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulurken, Bakanlığa bağlı KYK yurt kapasitesi 600 bini geçti.

2002 yılında 190 olan yurt sayısı 727'ye, yatak kapasitesi ise 182 bin 258'den 601 bin 19'a çıkarıldı. Son 15 yılda Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılan yurtların sayısında büyük artış sağlandı. Bakan Kılıç'ın göreve başladığı 2013 Aralık'ta 362 olan yurt sayısı 2017 Nisan itibarıyla 727'ye, 286 bin 849 olan yatak kapasitesi ise 601 bin 19'a yükseldi.

Bunun yanı sıra hür düşünebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, cumhuriyet ve demokrasiyi benimsemiş, donanımlı bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Gençlik Merkezleri'ndeki çalışmalar da yoğunlaştırıldı.

Gençlerin serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyerek, sosyalleşmelerini sağlayan, yurdun farklı bölgelerinden yüzlerce genci bir araya getirerek birbirlerini tanıma imkanı veren merkezlerin sayısı, bu yıl itibarıyla 279'a çıkarıldı.