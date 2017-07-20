2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya'ya kaybetti

Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Litvanya, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan konuk ekip, soyunma odasına 41-20 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Litvanya, üçüncü periyodunu 69-34 önde geçtiği karşılaşmadan 87-55 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Tayvan ile karşılaşacak.
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