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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya'ya kaybetti

Erkek Basketbol Milli Takımı, Litvanya'ya kaybetti

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya'ya 87-55 mağlup oldu

20 Temmuz 2017 Perşembe, 14:47:15 Güncelleme: 17:48:14

Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Litvanya, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan konuk ekip, soyunma odasına 41-20 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Litvanya, üçüncü periyodunu 69-34 önde geçtiği karşılaşmadan 87-55 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Tayvan ile karşılaşacak.

  • 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Erkek Basketbol Milli Takımı
  • 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları
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