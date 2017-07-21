Mizgin Ay: Fazla koşmayı sevmem!

Kenya’daki Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda 100 metrede 11.62 ile altın madalya kazanarak bir ilki başaran, 200 metrede de bronz alan 17 yaşındaki Mizgin Ay, adının anlamı gibi pistin yeni ‘müjde’si oldu. Batmanlı bir ailenin 7 çocuğundan biri olarak Beypazarı’nda imkansızlıklar içinde büyüyen Mizgin, iki yılına 60 rekor sığdırdığı ‘hızlı’ kariyerinde yaşadıklarını Gazete Habertürk’ten Murat Ağca'ya anlattı: “Aslında koşmayı seven biri değilim. Çabuk yoruluyorum. Antrenmanda bile fazla koşmamaya çalışırım. Küçükken sınıf arkadaşlarımla yarış yaparken erkekleri geçerdim. En iyi değerlerim sprintte çıkınca hocam yönlendirdi.”

‘DRİLLERİ YAPAMIYORDUM!’

“Önceleri oyun oynuyorduk. Fakat 2 yıl sonra başladık sahanın etrafından 10 tur dönmeye. Ben alışık olmadığım için yarıda bırakıyordum. Antrenmanlarda ‘en kazma’ bendim! Drilleri yapamıyordum. Antrenmanlara bilerek geç kalıyordum ki driller bitsin. Ama hocam beni bırakmadı. O çalışmaları yapmadığım için tekniğim kötü. Yeni yeni toparlıyorum.”

‘ALTIN SÜRPRİZ OLDU’

“Yarışı kazanacağımı hiç düşünmedim, hep kürsüye çıksam yeter diyordum. Jamaikalı’yı hep önümde gördüm, fakat baktım 3. olmuş. Yarış foto finişle bitti. Sonra beni açıkladılar, gözlerime inanamadım. Benim için büyük sürpriz oldu! 50 bin Kenyalı beni ayakta alkışladı. Orada ünlüyüm artık!

Antrenörüm gelemediği için ağlamıştım ama herkes bana destek verdi.”

‘CUMHURBAŞKANIMIZA MADALYA SÖZÜ VERDİM’

“Cumhurba şkanımız telefon edince elim ayağım birbirine dolaştı. Doping kontrolündeydim o sırada, hemen ayağa fırladım. Görevli de şaşırdı, deli sandı beni! ‘Sakin ol’ dedi. ‘President’ dedik, o zaman anladı. Önce oturdum, derin nefes aldım. Sonra konuştuk. Tebrik etti, derecemi öğrendi. Hedefimi sordu. Ben de ‘2020’de olimpiyat madalyası’ dedim. Artık bu sözümü yerine getirmem şart.”

‘EVİ BEN GEÇİNDİRİYORUM’

“Annemi n 7 yıldır çocuğu olmuyormuş. Kürtçe’de Mizgin, ‘Müjde’ demek. Anneme sana bir ‘Mizgin’ var demişler, adım oradan geliyor. Büyük kardeşlerim evlendi, küçük kardeşim spor yapmaz. Ailenin tek sporcusuyum. Babam çalışmıyor, onlara destek oluyorum. Fenerbahçe’den maaş alıyorum, kazandığım parayla evi geçindiriyorum. Beni Batmanlı yazmışlar ama aslında Batman’ı hiç görmedim. Beypazarı’nda büyüdüm.”

‘ASLINDA BEN G.SARAYLIYDIM!’

“Ben aslında Galatasaraylıydım. Küçükken ‘Hayatta Fenerbahçte formasını giymem’ diyordum. Fakat şimdi ‘İyi ki Fenerbahçeli’ olmuşum diyorum. Çok şanslıyım, iyi ki Fenerbahçe var! Bana kulübüm çok destek veriyor.”

TAKOZDA DUA

Takoza oturunca hep dua ederim. Bazen start verilene kadar bitiremiyorum. Kenya’da 200 metrede de öyle oldu. Reaksiyon zamanım kötü çıktı. Artık dua süremi de ayarlamam lazım! Büyük hedefim 11 saniyenin altına inmek...”

‘İDOLÜM SHELLY-ANN’

Normalde sprinterler genellikle uzun boylu. Zaten bu yüzden neredeyse antrenörüm beni bırakacaktı. ‘Kısa boyla olmaz’ dedi. Sonra baktı ki 1.52 boyuyla Jamaikalı olimpiyat ve dünya şampiyonu Shelly-Ann Fraser var, ‘O başarıyorsa, sen de yapabilirsin’ dedi. Yani idolüm Shelly-Ann olmasaydı, belki ben de sprinter olmayacaktım. Türkiye’de örnek aldığım biri yok. Fakat engelde Nevin abla (Yanıt) ile iyi anlaşıyoruz. Onu çok seviyorum. Bir gün Usain Bolt ile de tanışmayı da hayal ediyorum.

BÜTÜN: GELECEĞE IŞIK OLACAK

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Mizgin Ay’ın büyük başarısı, Türk atletizminin geleceğine ışık olacak” diye konuştu. Bütün,“Turkcell olarak, 2020 Olimpiyatları hedefiyle atletizmde başlattığımız uzun süreli işbirliğinin başarılar getirmesi bizi mutlu ediyor. Yaptığımız 14 milyon TL’lik maddi katkının yanında bir paydaş gibi çalışarak, altyapılarda da Türk atletizminin gelişmesini amaçlıyoruz. Desteğimiz sürecek” dedi.