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İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda bronz madalya

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye'ye kadınlarda ilk madalya judodan geldi. 70 kiloda mücadele eden 47 yaşındaki evli 3 çocuk ve 1 torun sahibi Ayşe Kesitaş, bronz madalya kazandı

21 Temmuz 2017 Cuma, 17:02:50 Güncelleme: 17:55:16

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye´ye kadınlarda ilk madalya judodan geldi. 

Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelli Oyunlarında judoda bronz madalya sevinci yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada 70 kiloda mücadele eden 47 yaşındaki evli 3 çocuk ve 1 torun sahibi Ayşe Kesitaş, karşılaştığı Kazakistanlı Assel Moxutova, tam puan (ippon) ile geçerek bronz madalyaya uzandı.

Madalyayı ailesine ve torununa armağan eden Ayşe Kesitaş, "Çok iyi hazırlandık. Madalya alacağımızdan emindim. Altın için mücadele ettim ancak bronz aldım. Çok mutluyum" dedi.

Bu madalya, Deaflympics Samsun 2017´de Türkiye´nin kadınlarda kazandığı ilk madalya oldu.

  • Ayşe Kesitaş
  • Judo
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