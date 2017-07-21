Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını Edvald Boasson kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını, Dimension Data takımının Norveçli sporcusu Edvald Boasson Hagen kazandı.



Fransa'nın Embrun ile Salon-de-Provence yerel idareleri arasındaki 222,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 19. etabı, 5 saat 6 dakika 9 saniyede bitiren 30 yaşındaki Boasson Hagen birinci oldu. Norveçli bisikletçi, Fransa Bisiklet Turu'nda altı yıl sonra ilk, toplamda ise üçüncü etap zaferini elde etti.



Turun mesafe olarak en uzun yarışına sahne olan etabı, Alman Nikias Arndt, beş saniyelik farkla ikinci, 17 saniye geriden finiş çizgisine ulaşan Belçikalı Jens Keukeleire de üçüncü sırada tamamladı.



Fransa Bisiklet Turu'nda 3 kez sarı mayonun sahibi olan Sky takımının 32 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcusu Chris Froome, 83 saat 26 dakika 55 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.



Tura, yarın Marsilya'da koşulacak bireysel zamana karşı yarışla devam edilecek.



Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.



Edvald Boasson

Fransa bisiklet turu