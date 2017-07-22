Milli güreşçiler 3 altın madalya kazandı

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçiler Mehmet Ali Yiğit, İlhan Çıtak ve Muhammet Akdeniz, altın madalya kazandı.

Kavak Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda erkekler 59 kiloda mindere çıkan Mehmet Ali Yiğit, Rus rakibi Kirill Andreevich Chulkov'u 5-3 mağlup ederek altın madalya elde etti.İlhan Çıtak, 98 kilo müsabakasında Rus Vladislav Tarasov'u 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammet Akdeniz ise 71 kiloda Portekizli Hugo Miguel Passos ile karşılaştı. Milli güreşçi, 4-0 öndeyken müsabaka doktorunun sakatlanan rakibinin mücadele edemeyeceğine karar vermesi sonucunda karşılaşmadan hükmen galip ayrıldı ve altın madalya kazandı.Müsabaka esnasında başını sert bir şekilde yere çarparak bilincini yitiren Passos, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Portekizli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 80 kiloda bronz mücadelesine çıkan Ahmet Talha Kaçur ise Bulgar rakibi Hristo Georgiev Pavlov'a 2-0 üstünlük kurarak madalyayı boynuna taktı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 3 altın ve bir bronz madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Deaflympics Samsun 2017'de madalya kazanan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı. Bak, mesajında, "Ata sporumuz güreşte ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı gönderene çektiren Mehmet Ali Yiğit, İlhan Çıtak, Muhammet Akdeniz ve Ahmet Talha Kaçur kardeşlerimi başarılarından dolayı kutluyorum. Olimpiyat ruhuna yakışır bir şekilde, centilmence geçen mücadelelerde sporcularımızın kürsünün zirvesine çıkması ve madalya kazanmasında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Yiğit

İlhan Çıtak

Muhammet Akdeniz