Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Chris Froome oldu

Fransa Bisiklet Turu 20. etabında bireysel zamana karşı yarışı Maciej Bodnar kazanırken Team Sky adına mücadele eden Britanyalı Chris Froome, üst üste 3. kez Fransa Bisiklet Turu'nda zaferi garantiledi.

Genel klasmandaki rakipleriyle farkı açan Britanyalı bisikletçi, son etap öncesinde en yakın takipçisi Rigoberto Uran'ın 54 saniye önünde yer aldı ve şampiyonluğunu garantiledi. Froome, üst üste üçüncü kez zafere ulaştığı organizasyonda bir kez daha genel klasman şampiyonluğu yaşaması durumunda Fransa Bisiklet Turu'nu en çok kazanan yaşayan bisikletçi unvanının sahibi olacak.

Fransa Bisiklet Turu'nda sprint finişine sahne olacak son etap yarın Montgreon - Paris arasında koşulacak.

Chris Froome

Fransa Bisiklet Turu 2017