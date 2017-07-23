Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleştirildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Bu yıl 49 ayrı ülkeden 2 bin 338 yüzücü Kanlıca iskelesi'nden start alarak Kuruçeşme'ye uzanan parkuru kat etti. Yarışma nedeniyle İstanbul boğazı 4 saat boyunca gemi geçişine kapatılırken, Türk ve yabancı yarışmacılar boğazın güzelliğine güzellik kattı.

Yarışmacılar bir şehir hatları vapuru ile geldikleri Kanlıca İskelesinden saat 10.00'da start aldılar. Bu yıl yarışmaya 2 bin 338 yarışmacının kayıt yaptırdığı belirtildi. Yarışmaya Türk sporcuların yanısıra aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Romanya, Almanya, Rusya, Avusturya, Kuzey Kıbrıs, Bulgaristan, Belarus, Etopya, Azarbeycan, Kazakistan, Polonya, Moldova, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Kırgızistan, İtalya, İsviçre'nin bulunduğu 49 ülkeden sporcular katıldı. Sporculara güvenlik amacıyla çok sayıda tekne eşlik etti.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı