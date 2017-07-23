"Türkiye'de yasa dışı bahis 3 yılda 10 kat büyüdü"

Spor hukuku uzmanı, avukat Emin Özkurt, son günlerde özellikle bazı bakanlıklardan gelen açıklamalar sayesinde kamuoyunun radarına giren yasa dışı bahsin, Türkiye ve dünya pazarındaki yeri ile gelişim hızına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahsin önemli ölçüde kayıt dışılığa yol açtığını vurgulayan Özkurt, hızlı şekilde büyüyen pazarda yasa dışı bahsin olağan hale gelmeye başladığına dikkati çekti.

Amerika'da "March Madness - Mart Çılgınlığı" adı verilen Kolej Basketbol ligi play-off mücadeleleri boyunca oynanan 10,4 milyar dolar bahsin sadece 295 milyon dolarının yasal olduğunu, oynanan bahsin yüzde 97'sinin yasa dışı olduğunu aktaran Özkurt, ABD'de her sene 150 milyon doları geçen yaşa dışı bahis pazarı bulunduğunu söyledi.

Özkurt şunları kaydetti:

"2014 yılında Türkiye'de yasa dışı bahis sektörünün yıllık hacmi 1 milyar lira olarak tahmin ediliyordu. Şu zaman itibariyle bu rakamın 10 milyar lirayı bulduğu söylenmektedir. Görüldüğü üzere 3 sene içerisinde neredeyse 10 kat büyüme mevcut. Bu duruma, gelişen teknoloji ve teknolojiye kolay ulaşımın payı büyüktür. Ne var ki teknolojinin bu yönde yanlış kullanılması hem vatandaş hem devlet nezdinde zararlara yol açmaktadır. Büyük spor ülkeleri bahis konusuna artık daha mesafeli yaklaşmaya başladı. İngiltere'de Nisan ayında Burnley forması giyen Joey Barton bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men ceza aldı. Barton, 10 yıllık bir süre boyunca bin 260'tan fazla futbol maçında bahis oynamış.

İngiliz Futbol Birliği, Mayıs ayında yaptığı toplantıdaysa tüm bahis siteleriyle olan sponsorluk anlaşmalarının 2016-2017 futbol sezonu bitimi itibariyle gözden geçirilmesi kararını aldı. Nihayetinde 2 hafta önce, Ladbrokes ile olan yıllık 4 milyon poundluk sponsorluk anlaşmasını feshetti. Bunun altında yatan sebep ise futbolcuların bahse teşvik edilmesiydi."

"DÜZENLEME UYGULANABİLİRSE YASA DIŞI BAHSE BÜYÜK DARBE İNDİRİLMİŞ OLUR"

Yasa dışı bahis sisteminin nasıl işlediğine de değinen Özkurt, "Yasa dışı bahis oynatan kişiler, öncelikle bir internet sitesi açıyor. Açılan internet sitesinde genellikle işsiz kişilerin banka hesap bilgileri verilmek suretiyle, oyunculardan üyelik açarak verilen bu hesaba para yatırması isteniyor. Sonrasında kullanıcı bilgileri ve kredileri oluşturan oyuncular bahis oynayarak kazandıkları paranın kendi hesabına yatırılmasını talep ediyor. Oynatanların açtığı hem bahis siteleri hem hesap numaraları iki-üç günde bir değişiyor. Geçen ay Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'ın da yasa dışı bahis sorununa dair bir açıklaması mevcuttu, bu düzenin Bakanlığın bilgisi dahilinde olduğunu en üst seviyeden kendileri de vurgulamıştı." ifadelerini kullandı.

Emin Özkurt, Türkiye'de yasa dışı bahis oynamanın suç olduğunu anımsatarak, bahis oynatanlara hapis cezası, oynayanlara da para cezası uygulanmasına rağmen teoride suç olan bu eylemin şu ana kadar etkili takibinin gerçekleşemediğini bildirdi.

Bu yüzden, İçişleri, Adalet, Maliye bakanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) ortak çalışma yaparak yeni bir yasal düzenlemeye imza attığını belirten Özkurt, şöyle devam etti:

"İlgili yasal düzenleme uyarınca yasa dışı bahis oynayanların takibi Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca yapılacak, paranın takibi de Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu'nun çalışmasıyla yürütülecek. Yasa dışı bahis oynanan ve oynatanların IP numaraları, iletişim bilgileri tespit edilip takibe alınacak ve teknik araçlarla izlenebilecektir. Bu yöntemle elde edilen bilgiler kayıt altına alınacak ve yasa dışı bahis geliri elde ettiği tespit edilen banka hesaplarına ve dolayısıyla hesaplardaki paralara el konulabilecek. Bu eğer gerçek manada uygulanabilirse, ciddi bir sorun olan yasa dışı bahse büyük bir darbe indirilmiş olur."

"KULLANILAN YÖNTEMLER DOLANDIRICILIK SUÇLARININ ARTMASINA SEBEP OLUYOR"

Yasa dışı bahis oynanmasının yarattığı olumsuz sonuçlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Emin Özkurt, yasa dışı bahiste para yatırma esnasında kullanılan yöntemlerin dolandırıcılık suçlarının artmasına sebep olduğunu bu konuyla ilgili çeşitli suç duyurularının bulunduğunu aktardı.

"Çünkü sahibini bilmediğiniz ve izini süremediğiniz bir banka hesabına para aktarımı söz konusu. Kaldı ki hem internet siteleri hem de bahis parasının toplandığı banka hesapları iki-üç günde bir değişmektedir. Bu nedenle yatırılan paraların bahis oynayanlara geri dönüp dönmeyeceği tam bir muamma." diyen Özkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öte yandan, yasa dışı bahis sistemi başka suçlara da zemin hazırlamakta. Dolandırıcılığın yanı sıra, yasa dışı bahis kara para aklamaya da çok açık bir sistemdir. Vergi kaybı konusuna bakacak olursak, net bir rakam söylemek her ne kadar mümkün olmasa da vergi kalemlerini bir araya getirdiğimizde devletin çok ciddi bir zararı ortaya çıkmaktadır. 2017 yılı itibariyle yasa dışı bahiste tahmini 10 milyar liralık bir hacmin mevcut olduğu göz önüne alındığında uğranılan zararın boyutunun ne denli büyük olduğu anlaşılmaktadır. Hem vatandaşın hem devletin kaybı düşünüldüğünde söz konusu yasal değişikliğin bir an önce uygulamaya konulması gerekmekte."