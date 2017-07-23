66. Başbakanlık Kupası Koşusu'nu Halis Karataş'ın bindiği Pershing kazandı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, çim pistte ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen koşuda, 3 ve üzeri yaşta 8 İngiliz safkan yarıştı.

Koşuda birinciliği Kamil Kahyaoğlu'nun sahip olduğu "Pershing" adlı safkan, 2.02.78'lik derecesiyle aldı. Jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Blaze To Win" 2.02.90 ile ikinciliği, Ahmet Çelik'in bindiği "Abbas Yolcu" da 2.03.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışın galibi "Pershing", sahibi Kamil Kahyaoğlu'na 550 bin lira kazandırdı.

At sahibi Kahyaoğlu'na kupayı İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal verdi.

Halis Karataş

Persinhg