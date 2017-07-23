Fransa Bisiklet Turu'nu kazanan Chris Froome tarihe geçti

104. Fransa Bisiklet Turu'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Chris Froome, üst üste 3'üncü, son 5 yılda 4'üncü şampiyonluğuna ulaştı.



Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 104'üncüsü, Montgeron ile başkent Paris arasındaki 103 kilometrelik 21'inci etapla sona erdi.



Sprint finişine sahne olan etabı, 2 saat 25 dakika 39 saniyede tamamlayan LottoNL-Jumbo takımın Hollandalı sporcusu Dylan Groenewegen, Lotto-Soudal'dan Andre Greipel ve Dimension Data'dan Edvald Boasson Hagen'in önünde birinciliği elde etti.



Dünkü zamana karşı etap sonrası büyük ölçüde şekillenen genel klasmanda ise Sky takımından Chris Froome'un birinciliği resmileşti.



Toplam 3 bin 540 kilometrelik turu, 86 saat 20 dakika 55 saniyede bitiren Büyük Britanyalı sporcunun 54 saniye arkasındaki Cannondale-Drapac'tan Kolombiyalı Rigoberto Uran, genel klasmanda 2'nci sırayı aldı. Takım lideri olarak geldiği ilk Fransa Bisiklet Turu'nda 2'nci olan Uran, kariyerinin en büyük başarısına imza attı.



Geçen yıl 2'nciliğe ulaşan AG2R-La Mondiale'den Fransız Romain Bardet de liderin 2 dakika 20 saniye gerisinde podyumun 3'üncü basamağına çıktı.



FROOME TARİHE GEÇTİ

2013, 2015 ve 2016'dan sonra Fransa Bisiklet Turu'ndaki 4'üncü şampiyonluğunu elde eden 32 yaşındaki Froome, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil gibi unutulmaz isimlerin ardından bunu başaran 5'inci isim oldu.



Froome ayrıca Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), Anquetil (1961, 1962, 1963, 1964), Merckx (1969, 1970, 1971, 1972) ve Louison Bobet'den (1953, 1954, 1955) sonra turu üst üste 3 kez kazanan 5'inci bisikletçi olarak kayıtlara geçti.



Fransa Bisiklet Turu'nu 3 kez ve daha fazla kazanan sporcular şunlar:

Bisikletçi Ülke Şampiyonluk sayısı 1 Eddy Merckx Belçika 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) Bernard Hinault Fransa 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) Miguel Indurain İspanya 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) Jacques Anquetil Fransa 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) 5 Chris Froome Büyük Britanya 4 (2013, 2015, 2016, 2017) 6 Philippe Thys Belçika 3 (1913, 1914, 1920) Louison Bobet Fransa 3 (1953, 1954, 1955) Greg LeMond ABD 3 (1986, 1989, 1990)

Fransa bisiklet turu

Chris Froome