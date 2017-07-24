14 yaşındaki Muhsine Gezer, 2017 Londra Dünya Para-Atletizm Şampiyonas'ında 3. oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan (TÖSSFED) Muhsine Gezer (14), Türk Milli Takımı adına yarıştığı 2017 Dünya Para-Atletizm Şampiyonası'nda, T20 bayanlar 800 metre yarışında 2'20''54 lük derecesi ile dünya 3.'sü oldu. Henüz 14 yaşında olan Gezer, kendisinden yaşça çok daha büyük rakiplerle yarışmasına rağmen bu başarıyı elde etti.

"2020 OLİMPİYATLARINDA KENDİSİNDEN DAHA İYİ BİR BAŞARI BEKLİYORUZ"

TÖSSFED Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Başkan Başmüşaviri Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Sporcumuzun bu noktaya gelmesinde desteklerini esirgemeyen TÖSSFED Federasyon Başkanımız Birol Aydın ve Antrenörü Deniz Erenoğlu'na teşekkür ediyorum. Milli atletimizi de tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' dedi.

Muhsine Gezer

TÖSSFED

2017 Dünya Para-Atletizm Şampiyonası