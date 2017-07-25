2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na 80 yaşındaki Judy Buehow damga vurdu

İşitme Engelliler Olimpiyatları’na katılan en yaşlı sporcu olan 80 yaşındaki Avustralyalı bowlingci Judy Buehow, azmiyle hayran bıraktı. Buehow, “Hedefim 2021’deki olimpiyatlarda da yarışmak” dedi.

SamSun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’na katılan 80 yaşındaki bowlingci Judy Buehow, oyunlardaki en yaşlı sporcu olarak dikkati çekiyor. Avustralya’da 1937’de dünyaya gelen işitme engelli Judy Buehow, 80 yaşında olmasına rağmen 1975’te başladığı bowlingde mücadeleye devam ediyor. 2001 yılından itibaren olimpiyat oyunlarında yer alan, beşinci kez olimpiyatlara katılan tek sporcu unvanını da elde eden Buehow, 2021 yılındaki olimpiyatlarda da yarışmayı hedefliyor. Gençlere örnek olmak istediğini aktaran Buehow, “Oyunları takip edenler yaşımdan ötürü bana yoğun ilgi gösteriyor. Gücüm yettiğince oynamaya devam edeceğim. Hedefim 2021 Olimpiyat Oyunları’na da katılmak” dedi.

EN YAŞLI VE EN GENÇ BİR ARAYA GELDİ

13 yaşında katılan en genç sporcu olan Hint badminton oyuncusu Jerlin Jayaratchagan ile Olimpiyat Köyü’nde tanışan Judy Buehow, Jayaratchagan’ın olimpiyatlara 13 yaşında başlamasının onun için büyük şans olduğunu vurgulayarak, başarı dileklerinde bulundu. Jayaratchagan ise “Ben de olimpiyat maceramın onun kadar uzun sürmesini istiyorum. Umarım 2021’deki oyunlarda Judy ile tekrar karşılaşırız” ifadelerini kullandı.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları

Judy Buehow