Michael Phelps, büyük beyaz köpek balığı ile yarıştı

Discovery Channel tarafından her yıl düzenlenen ve bir haftalık sürenin köpek balıklarına ayrıldığı Shark Week kapsamında ilginç bir karşılaşma gerçekleştirildi. Bir süre önce yüzmeyi bıraktığını açıklayan ve reklam filmlerinde boy göstermeye başlayan ABD’li rekortmen yüzücü Michael Phelps bu kez bir beyaz köpek balığına meydan okudu.



Köpekbalığı ile daha “eşit” şartlarda yarışabilmesi için özel ekipmanlar ile donatılan Phelps, asıl yarış için ısınma amacı ile önce iki farklı köpek balığı ile 50 metrelik denemeler gerçekleştirdi.



Phelps köpekbalığının kendisiyle değil, simülasyonuyla yarıştı. Yarışın sonunda ise gülen taraf iki saniye farkla beyaz köpekbalığı “Great White” oldu.





Michael Phelps