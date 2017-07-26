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İlhan Çıtak
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İlhan Çıtak tarih yazdı

Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda milli güreşçi İlhan Çıtak bir kez daha göğsümüzü kabarttı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 01:49:59 Güncelleme: 08:46:28

Pazar günü grekoromen stil 98 kiloda altın madalya kazanan Çıtak, dün de serbest stil 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko’yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek minderde iki ayrı stilde de altına ulaşmayı başardı. Öte yandan milli sporculardan 65 kiloda mücadele eden Onur Arı ise Rus Valerii Chemposov’u yenerek bronz madalya aldı.

BAKAN’DAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi İlhan Çıtak’ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Bak mesajında “Serbest stilde 97 kiloda altın madalya kazanan İlhan Çıtak’ı kutluyorum. Milli güreşçimizin grekoromen stilin ardından serbest stilde de altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

  • İlhan çıtak
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