İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Rusya liderliğini sürdürdü

Samsun'da düzenlenen organizasyonda 56 altın, 38 gümüş ve 29 bronz olmak üzere 123 madalyaya ulaşan Rusya, sıralamanın zirvesinde kalmaya devam etti.

Rusya'nın ardından 14 altın, 20 gümüş ve 26 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu.



Güney Kore ise 9'ar altın ile gümüş ve 8 bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye, 8 altın, 4 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 23 madalyayla 5. sırada yer aldı.

Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamadaki ilk 10 ülke şu şekilde:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Rusya 56 38 29 123 2 Ukrayna 14 20 26 60 3 Güney Kore 9 9 8 26 4 Çin 9 8 3 20 5 Türkiye 8 4 11 23 6 Venezuela 4 4 3 11 7 Belarus 3 7 - 10 8 Japonya 3 6 9 18 9 İran 3 5 12 20 10 Kenya 3 2 3 8

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