Güreşte 1 gümüş, 2 bronz madalya

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda, ilk gün eleme heyecanı yaşanan erkekler serbest stil 42, 50, 58, 69 ve 85 kiloda madalyalar bugün sahibini buldu.

85 kiloda finale çıkan milli güreşçi Ömer Ağtaş, Rus rakibi Alik Shebzukhov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

42 kiloda mücadele eden Furkan Üçoluk, üçüncülük maçında Bulgar Ismail Mehmedov Pomakov'u 10-0 sayı tuşuyla yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

69 kiloda Türkiye'yi temsil eden Umur Aybey ise Azerbaycanlı Daud Ibragimov'u 5-4 mağlup ederek, Türkiye'ye ikinci bronz madalyayı kazandırdı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stil 100 kiloda milli güreşçi Anıl Berkan Kılıçsallayan, Rus Ismail-Bek Nirov ile altın madalya mücadelesi verecek.

Serbest stil 76 kiloda bronz madalya şansını sürdüren Ünal Karabacak, repesaj hakkı elde ederken, 54 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giyen Hamza Alaca da üçüncülük maçı yapacak.

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