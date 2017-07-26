Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

İngiltere'nin ilk defa ev sahipliği yapacak olduğu Dünya Atletizm Şampiyonası 4-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında Stratford'ta bulunan 66.000 kişi kapasiteli London Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye 1983 yılından beri katıldığı şampiyonaya ilk defa 23 sporcu ile katılacak. Londra'ya gidecek olan kafilede, ciritte dünya sıralamasında ikinci durumda bulunan Eda Tuğsuz, 5 ve 10 bin metrelerde son Avrupa şampiyonu Yasemin Can, 400 metre engellide olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello Escobar, 100 metrede Jak Ali Harvey ve dünyada beyaz tenli olarak 9 saniyenin altında koşan 2'nci atlet olan Ramil Guliyev gibi iddialı sporcular da yer alıyor.

Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihinde bu güne kadar 3 madalya kazandı. 1500 metrede Süreyya Ayhan gümüş, uzun atlamada ise Karin Melis Mey ile bronz madalyası bulunan Türkiye'nin Elvan Abelegesse ile kazandığı gümüş madalya ise 2007 yılında doping nedeniyle geri alındığı için Türkiye'nin madalya sayısı 2'ye düşmüştü.

Türk Milli Takımı daha önce 2015 yılında Çin'de gerçekleştirilen şampiyonaya ise 12 atletle katılmıştı.



Dünya Şampiyonasına katılacak erkek ve kadın milli takım şu sporculardan oluşuyor:

KADINLAR'DA

Cirit atmada Eda Tuğsuz, çekiç atma Kıvılcım Kaya Salman, 5 bin ve 10 bin metrede Yasemin Can, maratonda Fadime Suna Çelik,3 bin metre engellide Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya, 1500 metrede Meryem Akdağ

ERKEKLER'DE

400 metre engellide Yasmani Copello Escobar, 4x100 metre erkekler bayrak yarışında Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu, çekiç atma Eşref Apak ve Özkan Baltacı, 10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan, 200 metrede Ramil Guliyev, maratonda Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu, 3 bin metre engellide Tarık Langat Akdağ, 100 metrede Jak Ali Harvey, 20 kilometre yürüyüşte ise Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı.

Dünya Atletizm Şampiyonası

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London stadyumu